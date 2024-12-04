Кровля, торгово-производственная компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Уральская, 233
Индекс: 443085.0
Телефон: +7 (846) 205‒20‒33
Мобильный Телефон: +7‒9372‒158‒195
Сайт: http://kr637.ru/
вид деятельности: Кровельные материалы, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк