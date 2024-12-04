Кровля, торгово-производственная компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Уральская, 233

Индекс: 443085.0

Телефон: +7 (846) 205‒20‒33

Мобильный Телефон: +7‒9372‒158‒195

Сайт: http://kr637.ru/

вид деятельности: Кровельные материалы, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк