Кровля-центр

город: Йошкар-Ола

Район: Йошкар-Ола городской округ

Адрес: улица Петрова, 4в

Индекс: 424038.0

Телефон: +7 (8362) 77‒79‒47

Мобильный Телефон: +7‒902‒739‒79‒67

Сайт: http://krovlja-tsentr.clients.site

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду