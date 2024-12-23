Кровляфасады, компания по продаже кровельных и фасадных материалов
город: Старый Оскол
Район: Старооскольский городской округ
Адрес: Восточный микрорайон, 18
Индекс: 309503.0
Телефон: +7 (4725) 48‒05‒15
Мобильный Телефон: +7‒905‒040‒55‒52
Сайт: http://www.xn--80aaek0aynlz.xn--p1ai
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Интерьерные лестницы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты