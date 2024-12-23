Кровляфасады, компания по продаже кровельных и фасадных материалов

город: Старый Оскол

Район: Старооскольский городской округ

Адрес: Восточный микрорайон, 18

Индекс: 309503.0

Телефон: +7 (4725) 48‒05‒15

Мобильный Телефон: +7‒905‒040‒55‒52

Сайт: http://www.xn--80aaek0aynlz.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Интерьерные лестницы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты