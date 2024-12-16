КровМаг, торгово-производственная фирма

город: Ишимбай

Район: Ишимбайский район

Адрес: Машиностроителей, 96

Индекс: 453211.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒789‒17‒67

Сайт: http://profnastil-ishimbay.umi.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк