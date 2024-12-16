Кровмонтаж46, торговая компания
город: Курск
Район: Курск городской округ
Адрес: Литовская улица, 14а
Индекс: 305023.0
Телефон: +7 (4712) 22‒09‒49
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://krovmontag46.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кирпич, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду