Кровмонтаж46, торговая компания

город: Курск

Район: Курск городской округ

Адрес: Литовская улица, 14а

Индекс: 305023.0

Телефон: +7 (4712) 22‒09‒49

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://krovmontag46.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кирпич, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду