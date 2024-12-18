Кровсервис, торгово-монтажная компания кровельных и фасадных материалов

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Немировича-Данченко, 165

Индекс: 630087.0

Телефон: +7 (383) 288‒66‒55

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://krovli-nsk.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-сб)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк