Кровсервис, торгово-монтажная компания кровельных и фасадных материалов
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: улица Немировича-Данченко, 165
Индекс: 630087.0
Телефон: +7 (383) 288‒66‒55
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://krovli-nsk.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-сб)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк