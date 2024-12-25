Кровсервис, торгово-производственная компания

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: Мулянская 2-я, 17в

Индекс: 614017.0

Телефон: +7 (342) 247‒40‒50

Мобильный Телефон: +7‒951‒950‒96‒50

Сайт: http://www.avito.ru/user/69606d8e6ea25d0c9aa842ae90d75300/profile

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду