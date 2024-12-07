Кровтехмастер, оптово-розничная компания

город: Ростов-на-Дону

Район: Ростов-на-Дону городской округ

Адрес: улица Доватора, 146/2

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒919‒888‒05‒28

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт