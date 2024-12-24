КровТехМастер, оптово-розничная компания
город: Краснодар
Район: Краснодар городской округ
Адрес: улица Московская, 99
Индекс: 350072.0
Телефон: +7 (861) 242‒11‒82
Мобильный Телефон: +7‒918‒077‒71‒60
Сайт: http://krovtehmaster.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк