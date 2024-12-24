КровТехМастер, оптово-розничная компания

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: улица Московская, 99

Индекс: 350072.0

Телефон: +7 (861) 242‒11‒82

Мобильный Телефон: +7‒918‒077‒71‒60

Сайт: http://krovtehmaster.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк