Крыша церкви обрушилась в Бразилии: два человека погибли, десятки получили ранения

По меньшей мере два человека погибли и десятки получили травмы в результате обрушения крыши церкви на востоке Бразилии, сообщает Zakon.kz.

По информации новостного портала G1, инцидент произошел в городе Ресифи штата Пернамбуку в пятницу, 30 августа.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования после случившегося.

«С глубокой печалью я узнал о двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии… Это трагедия. Выражаю солидарность с жертвами, их близкими, друзьями и городом Ресифи», – написал глава государства в своем аккаунте в соцсети X.

В момент обрушения крыши в здании находилось от 60 до 70 человек.

Teto da igreja do morro da Conceição no Recife desaba sobre fiéis.Por favor rezem por essas pessoas 🙏(Não contém nada gráfico) pic.twitter.com/XMnpO9yVc6 — Arte Católica 🇻🇦 (@arte_catolica) August 30, 2024

В пятницу, 30 августа 2024 года, судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X в стране.