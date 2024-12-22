КСК-м, торговая компания

город: Балашиха

Район: Балашиха городской округ

Адрес: Советская улица, 61

Индекс: 143987.0

Телефон: +7 (495) 565‒37‒37

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://msk.ksk24.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Огнезащитные материалы, Окна, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк