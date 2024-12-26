Кубатура, торговая компания

город: Саранск

Район: Саранск городской округ

Адрес: Александровское шоссе, 25а

Индекс: 430006.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒962‒596‒81‒21

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Красящие вещества, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк