Кубатура, торговая компания
город: Саранск
Район: Саранск городской округ
Адрес: Александровское шоссе, 25а
Индекс: 430006.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒962‒596‒81‒21
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Красящие вещества, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк