Кубометр, магазин строительных материалов

город: Октябрьский

Район: Октябрьский городской округ

Адрес: улица Космонавтов, 59/3

Индекс: nan

Телефон: +7 (34767) 3‒60‒43

Мобильный Телефон: +7‒937‒301‒60‒16

Сайт: http://xn--02-9kcqxnnsrf.xn--p1ai

вид деятельности: Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк