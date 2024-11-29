Купивший за 6 млн долларов банан Джастин Сан стал ближе к Трампу

Купивший за 6 млн долларов банан Джастин Сан стал ближе к Трампу

Купивший за 6 млн долларов банан Джастин Сан стал ближе к Трампу

Покупатель приклеенного скотчем к стене банана приблизился к избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Основатель блокчейн-платформы Tron Джастин Сан назначен советником криптопроекта World Liberty Financial, который поддерживает Дональд Трамп.

«Идеи и опыт Джастина будут иметь решающее значение, поскольку мы продолжаем внедрять инновации и расти», – заявила пресс-служба проекта на своей странице в X.

34-летний Сан очень известный в криптоиндустрии предприниматель. На своей странице в Instagram он отметил, что США становится блокчейн-хабом, а биткоин своим появлением обязан именно Дональду Трампу.

«Наша блокчейн-платформа стремится снова сделать Америку великой и лидировать в инновациях», – указал Джастин Сан в публикации.

Из публикации также стало известно, что компания Сана инвестировала, в поддерживаемый Трампом криптопроект World Liberty Financial 30 млн долларов.

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Публикация от H.E. Justin Sun 🇬🇩 (@justinsun)

Вот такой вот, ставший популярным в последние дни коллекционер искусства.

Именно он 20 ноября приобрел за 6,2 млн долларов на аукционе тот самый приклеенный скотчем к стене банан, а 29 ноября сдержал обещание и съел его в присутствии десятка журналистов и влиятельных лиц Гонконга.

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