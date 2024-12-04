Курултай, компания по производству конструкций из стекла

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Менделеева, 134 к Е

Индекс: 450022.0

Телефон: +7 (347) 257‒69‒67

Мобильный Телефон: +7‒917‒412‒19‒44

Сайт: nan

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Автоматические двери, Быстровозводимые здания / сооружения, Входные группы, Входные двери, Изготовление витражей / мозаики, Мебель из стекла, Межкомнатные двери, Монтаж охранно-пожарных систем, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Отделочные материалы, Промышленное строительство, Рольставни, Сантехника / Санфаянс, Светопрозрачные конструкции, Системы безопасности и охраны, Системы перегородок, Стекло / Зеркала, Строительство административных зданий, Строительство дач / коттеджей, Строительство многоквартирн

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк