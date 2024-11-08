Кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа продали на аукционе

На аукционе Reeman Dansie в Англии был продан кусок свадебного торта родителей короля Чарльза III, сообщает Zakon.kz.

Десерт хранился 77 лет с момента бракосочетания пары в 1947 году в чемодане под кроватью у одной из бывших сотрудниц Холирудского дворца. Угощение ей отправили в знак благодарности за то, что подарила молодоженам сервиз для десертов. Информация об этом появилась на официальном сайте аукционного дома.

Лот купил житель Китая за 2,8 тыс. фунтов стерлингов. Отмечается, что торт хорошо сохранился из-за алкогольной пропитки.

Также на аукцион в Англии выставлены швейцарские часы пассажира первого класса «Титаника». За них планируют выручить 80 тыс. фунтов стерлингов. Это примерно более 50 млн тенге.