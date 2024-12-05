Кузнецкий Альянс, торговая база

город: Кемерово

Район: Кемеровский городской округ

Адрес: Уральская, 2а

Индекс: 650033.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒904‒574‒57‒78

Сайт: http://xn--80ajfffcclmg8bo6byf0b.xn--p1ai

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Нетканные материалы / Технические ткани, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Песок / Щебень, Постельные принадлежности / Текстиль для дома, Промышленная химия / Химическое сырьё, Противопожар

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду