Квадрант, магазин строительных материалов и аренды гусеничных экскаваторов

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: улица Свободы, 63

Индекс: 603003.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒903‒059‒99‒49

Сайт: http://ss-52.ru

вид деятельности: Аренда спецтехники, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк