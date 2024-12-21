Квадратный метр, магазин

город: Салехард

Район: Салехард городской округ

Адрес: Объездная улица, 46

Индекс: nan

Телефон: +7 (34922) 9‒77‒71

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroymag89.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк