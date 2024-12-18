Квадратный метр, торгово-выставочный центр

город: Биробиджан

Район: Биробиджан городской округ

Адрес: улица Миллера, 19в

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒924‒742‒01‒01

Сайт: http://taplink.cc/3d.kvmetr.eao

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Системы перегородок, Стекло / Зеркала, Стеновые панели, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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