Квадратный метр, торгово-выставочный центр
город: Биробиджан
Район: Биробиджан городской округ
Адрес: улица Миллера, 19в
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒924‒742‒01‒01
Сайт: http://taplink.cc/3d.kvmetr.eao
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Системы перегородок, Стекло / Зеркала, Стеновые панели, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк