Квадратура, магазин отделочных материалов

город: Шахты

Район: Шахты городской округ

Адрес: Советская улица, 257

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒151‒45‒21

Сайт: http://kwadratura.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты, Оплата по QR-коду