Кварцвиниловая плитка: плюсы и минусы, сравнение с другими материалами

Сейчас для отделки пола все чаще используют кварцвинил. Разбираемся, чем этот материал хорош, какие у него есть недостатки и чем он отличается от линолеума, ламината, керамогранита.

Паркет, ламинат, керамогранит, линолеум и другие традиционные напольные покрытия хорошо известны и многим привычны. Но сейчас набирают популярность и новые материалы с прекрасными техническими и декоративными характеристиками. Среди них — кварцвиниловая плитка, плюсы и минусы которой мы рассмотрим в этой статье.

Особенности, плюсы и минусы кварцвиниловой плитки

Состав

Разновидности

Плюсы и минусы

Применение в разных комнатах

— На кухне

— В санузле

— На балконе

— В прихожей

Сравнение с другими материалами

— Ламинат

— Линолеум

— Керамогранит

Состав

Кварцвиниловая ПВХ-плитка — это современное многослойное покрытие, которое состоит из двух основных элементов. Первый — речной песок, который отвечает за износостойкость материала. Второй — полимер, обеспечивающий ему эластичность. Конечно, только ими состав не ограничивается.

Пластина состоит из нескольких слоев:

Базовый из поливинилхлорида. Он формирует хорошую сцепляемость с полом.

Армирующий. Обычно его делают из стеклофибры. Он повышает прочность покрытия и защищает его от термодеформации. Благодаря этому можно использовать кварцвиниловую плитку для теплого пола: она не потеряет форму под воздействием высокой температуры. Для лучшего эффекта некоторые производители добавляют два армирующих слоя.

Основной. Самая толстая прослойка из полимеров и натурального кварца. Именно большое содержание последнего (может достигать 75-80%) делает кварцвинил экологичным.

Декоративный. Изготавливается из разных материалов, на поверхность наносится высококачественная фотопечать, которая имитирует фактуру дерева, камня и т.д.

Защитный. Верхняя часть покрытия состоит из смеси полиуретана и оксида алюминия, представляет собой тонкую пленку. Она защищает пластины от истирания, механических повреждений и пыли.

Разновидности

Как и ламинат, кварцвиниловая облицовка делится на классы, но они обозначают не прочность в целом, а именно износостойкость. На этот параметр влияет исключительно толщина верхнего защитного слоя. Всего классов 10 (c 21 по 43), но чаще всего в продаже встречаются два:

34 — с верхним слоем толщиной 0,2-0,3 мм. Подходит для любых жилых интерьеров.

43 — с верхним слоем толщиной 0,5 мм. Может также использоваться в коммерческих помещениях с высокой проходимостью.

По форме элементы могут быть:

Прямоугольными.

Квадратными.

Такое покрытие может иметь разный тип крепления пластин:

Клеевое. Детали приклеивают на подготовленную основу вплотную друг к другу. Некоторые производители сразу наносят на обратную сторону плиток клейкий состав, что значительно упрощает процесс монтажа.

Замковое. Все пластины оснащены креплением «шип-паз», которое позволяет прикреплять их друг к другу во время укладки. Такой тип облицовки часто называют кварцвиниловым ламинатом.

Между этими видами креплений нет разницы в плане удобства, поэтому можно выбрать тот, который подходит вам. Единственный нюанс — монтаж на клей не подойдет для бетонного пола.

Плюсы и минусы

У кварцвиниловой плитки много плюсов как у отделочного материала. Однако есть и «подводные камни», которые нужно учитывать.

Преимущества

Одна из самых главных сильных сторон этого напольного покрытия — в отличие от керамики оно достаточно теплое, поэтому подходит для любых комнат. Можно уложить кварцвиниловую плитку в ванной, а можно оформить ей пол в спальне, гостиной или детской — по ней будет комфортно ходить даже босыми ногами.

Кварцвинил экологичен и безопасен для всех обитателей дома или квартиры. В его составе нет вредных компонентов, и даже при высоких температурах в воздух не выделяются никакие опасные соединения. Поэтому его часто применяют в больницах и детских садах.

Материал не боится воздействия влаги, химических средств, УФ-излучения. Это значит, что такой пол подходит для мокрых зон, он нетребователен в уходе и с течением времени не выцветет даже под регулярным воздействием солнечного света.

Ему не страшна и высокая температура. Покрытие не поддерживает горение, не деформируется под воздействием тепла, между плитками не появляются щели и зазоры.

Благодаря верхнему защитному слою поверхность устойчива к любым механическим повреждениям. Не будет никаких случайных сколов, вмятин или царапин, оставленных после падения вещей или неаккуратного перемещения мебели.

Кварцевый винил долговечен. В среднем производители гарантируют 15-20 лет эксплуатации, а если обращаться с покрытием бережно и соблюдать все правила, то он может прослужить еще дольше.

Его легко убирать. Подойдет любой способ: такой пол можно пропылесосить, протереть тряпкой, промыть любым средством (в том числе с абразивными частицами). Кроме того, внешний слой имеет антистатический эффект, поэтому в стыках не скапливается пыль. Это значительно упрощает уборку, а еще делает его идеально подходящим материалом для дома, где живут аллергики.

За счет декоративного слоя облицовка выглядит как дерево или камень, также на поверхности может быть любой рисунок. В итоге покрытие зрительно практически не отличить от качественного ламината или, например, керамогранита.

Недостатки

Кварцвинил достаточно эластичен. С одной стороны это делает его более универсальным, но с другой требует особого внимания к основанию. Если пол будет недостаточно выровнен, то все неровности будут видны из-за небольшой толщины пластин.

Несмотря на то, что материал не боится случайных механических повреждений, с течением времени он может немного продавиться под весом тяжелой мебели. Это опять же связано с его эластичностью.

Если покрытие укладывается на цементную стяжку, выбирайте плитку с замковым типом соединения. Если же укладывать ее на клей, потом снять с бетона детали будет очень сложно.

Применение в разных комнатах

​Кварцвинил подходит для разных помещений. Рассмотрим, где и как его применяют чаще всего.

На кухне

Зона готовки — сложная по условиям. Она быстро загрязняется, здесь часто повышенная влажность и перепады температур. Покрытие отлично справляется со всеми этими испытаниями. А благодаря разнообразию дизайна можно подобрать вариант под любой интерьер: от классики для минимализма. Часто выбирают фактуру дерева, чтобы придать кухне более уютный и теплый вид.

Плюсы кварцвинила на кухне:

Не боится влаги, легко моется.

Устойчив к механическим нагрузкам.

Не скользит.

Приятен на ощупь (например, утром можно выйти на кухню босиком).

В санузле

Ванная — помещение с высокой влажностью и постоянными перепадами температур. Соответственно, отделка здесь должна быть влагостойкой, и кварцвиниловое покрытие подходит на эту роль не хуже плитки или керамогранита. При этом оно теплее по ощущениям, чем выгодно отличается от холодных материалов.

Плюсы и минусы кварцвинила в ванной такие же, как и везде: он прочный, устойчивый к воздействию влаги, простой в уходе и долговечный. Однако важно правильно установить покрытие и герметизировать стыки, чтобы избежать проникновения воды под пол.​ Также он устойчив не ко всей бытовой химии, поэтому нужно уточнять, какими средствами можно мыть поверхность.

На балконе

Застекленный балкон обычно сухой, но основная проблема здесь — сильная разница температур. Даже на утепленной лоджии прохладно зимой и жарко летом. Поскольку материал не боится ни холода, ни жары, его можно смело укладывать на пол на балконе. За счет имитации разных фактур, включая дерево, кварцвинил добавляет пространству уюта и декоративности.

При этом нужно понимать, что на уличную минусовую температуру покрытие не рассчитано, поэтому для открытых или холодных балконов не предназначено. Использовать его, конечно, можно, но материал быстро потеряет свои свойства.

В прихожей

Прихожая — первое место, куда мы заходим с улицы, принося с собой грязь, воду и песок. Кварцвинил устойчив к истиранию и легко очищается, что делает его отличным вариантом отделки для входной зоны.​ Также он снижает снизить уровень шума от шагов. Это важно, поскольку по прихожей ходят в уличной обуви, в том числе на каблуках.

Сравнение с другими материалами

Рассмотрим этот отделочный материал в сравнении с другими напольными покрытиями.

Что лучше: ламинат или кварцвиниловая плитка

Один из самых популярных вопросов — что же выбрать для отделки пола: кварцвиниловую плитку или ламинат? Оба материала сейчас широко распространены, практически идентичны внешне и во многом похожи по характеристикам. Однако есть несколько важных отличий.

В первую очередь это влагостойкость. При всей своей прочности ламинат не терпит долгий прямой контакт с водой. Под ее воздействием плашки могут разбухнуть, вздуться и покоробиться. Конечно, если пролить немного воды и сразу же протереть ее влажной тряпкой, с поверхностью ничего не случиться. Но для мокрых зон совершенно точно лучше брать полностью водостойкий кварцвинил.

В износостойкости это покрытие немного уступает ламинату, который изначально создавался с расчетом на коммерческие помещения. Впрочем, в рамках жилых интерьеров эта разница не имеет существенного значения. А вот шумоизоляция у ламината намного хуже. Под кварцвиниловую плитку даже не нужна подложка, чтобы она блокировала большинство звуков.

Еще один неочевидный момент — соседство с другими материалами. Например, если на кухне или в прихожей часть пола вы планируете выложить керамогранитом, то к нему в пару по толщине больше подходит ламинат. Так не будет перепада высот и не придется делать порожек.

Вывод: ламинат прекрасно подходит для жилых комнат и любых помещений, где нет повышенной влажности. В мокрых же зонах однозначно выигрывает кварцвиниловая облицовка. Также, если в доме живут активные дети или питомцы, которые любят побегать, и вы хотите позаботиться о комфорте соседей снизу, лучше отказаться от ламината в пользу плитки.

Линолеум

Еще один частый выбор: линолеум или кварцвиниловая плитка. Иногда их даже путают, но на самом деле они отличаются друг от друга и по структуре (в первую очередь количеством слоев), и просто визуально.

Линолеум — недорогое эластичное покрытие для бюджетного ремонта. У него есть весомые плюсы:

Неплохая звукоизоляция.

Небольшая цена.

Вариативность дизайна.

Простота укладки.

Но хватает и недостатков, которые как раз несвойственны виниловому полу:

Линолеум влагостойкий, но только на поверхности. Так, разлитая жидкость не повредит его, а вот соседский потоп точно испортит материал.

Это не самая долговечная и износостойкая отделка. Обычно ее используют для комнат с минимальной проходимостью, как временное решение или с расчетом на новый ремонт в ближайшие несколько лет.

Линолеум продается в рулонах, поэтому обычно его стелют во всей комнате. С помощью же модульной облицовки удобно зонировать помещение: например, выложить ей только зону готовки на кухне или пространство при входе в прихожей, а на оставшейся площади сделать другую отделку.

Вывод: виниловый пол прослужит долго и не испортится от механических воздействий, регулярного контакта с водой и перепадов температур. Линолеум же подойдет, если нужна недорогая отделка для гостиной или, например, межкомнатного коридора. Во всех других случаях имеет смысл не экономить, а выбрать долговечную, надежную и, главное, экологичную кварцвиниловую отделку.

Керамогранит

Кварцвинил, керамогранит и кафель относятся к одному типу облицовочных материалов. Их объединяют долговечность, прочность, морозо- и влагостойкость, но некоторые характеристики отличаются — так же, как состав и технология производства.

В составе и керамогранита, и плитки есть кварцевый песок. А вот основа отличается: у керамики это глина, у кварцвинила — полимеры. Керамогранит производят путем обжига при очень высоких температурах (1200°С, а иногда даже больше), тогда как синтетический материал изготавливают в обычных термоусловиях на специальном оборудовании. На выходе они получаются практически идентичными по техническим характеристикам и даже по внешнему виду: оба покрытия достоверно имитируют природные фактуры дерева, камня, мрамора и т.д.

Важное отличие с точки зрения бытового комфорта — тактильные ощущения. Кварцвинил более мягкий, а самое главное — теплый. Именно поэтому кафель и керамогранит обычно используют там, где не нужно ходить босыми ногами: например, на кухне или в прихожей. В ванной проблема решается теплым полом или мягким банным ковриком. Кварцвинил ощущается так же, как ламинат или паркет, поэтому подойдет для спальни и детской.

Укладка керамики тоже сложнее, чем монтаж модульного покрытия.

Вывод: в целом оба материала равноценны, поэтому выбор между ними зависит от конкретных условий и ваших предпочтений. Если вам важна «тактильность» материала, то кварцвинил однозначно выигрывает у керамогранита.