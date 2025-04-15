Кварцвиниловая плитка: плюсы и минусы, сравнение с другими материалами
Сейчас для отделки пола все чаще используют кварцвинил. Разбираемся, чем этот материал хорош, какие у него есть недостатки и чем он отличается от линолеума, ламината, керамогранита.
Паркет, ламинат, керамогранит, линолеум и другие традиционные напольные покрытия хорошо известны и многим привычны. Но сейчас набирают популярность и новые материалы с прекрасными техническими и декоративными характеристиками. Среди них — кварцвиниловая плитка, плюсы и минусы которой мы рассмотрим в этой статье.
Особенности, плюсы и минусы кварцвиниловой плитки
Состав
Разновидности
Плюсы и минусы
Применение в разных комнатах
— На кухне
— В санузле
— На балконе
— В прихожей
Сравнение с другими материалами
— Ламинат
— Линолеум
— Керамогранит
Состав
Кварцвиниловая ПВХ-плитка — это современное многослойное покрытие, которое состоит из двух основных элементов. Первый — речной песок, который отвечает за износостойкость материала. Второй — полимер, обеспечивающий ему эластичность. Конечно, только ими состав не ограничивается.
Пластина состоит из нескольких слоев:
- Базовый из поливинилхлорида. Он формирует хорошую сцепляемость с полом.
- Армирующий. Обычно его делают из стеклофибры. Он повышает прочность покрытия и защищает его от термодеформации. Благодаря этому можно использовать кварцвиниловую плитку для теплого пола: она не потеряет форму под воздействием высокой температуры. Для лучшего эффекта некоторые производители добавляют два армирующих слоя.
- Основной. Самая толстая прослойка из полимеров и натурального кварца. Именно большое содержание последнего (может достигать 75-80%) делает кварцвинил экологичным.
- Декоративный. Изготавливается из разных материалов, на поверхность наносится высококачественная фотопечать, которая имитирует фактуру дерева, камня и т.д.
- Защитный. Верхняя часть покрытия состоит из смеси полиуретана и оксида алюминия, представляет собой тонкую пленку. Она защищает пластины от истирания, механических повреждений и пыли.
Разновидности
Как и ламинат, кварцвиниловая облицовка делится на классы, но они обозначают не прочность в целом, а именно износостойкость. На этот параметр влияет исключительно толщина верхнего защитного слоя. Всего классов 10 (c 21 по 43), но чаще всего в продаже встречаются два:
- 34 — с верхним слоем толщиной 0,2-0,3 мм. Подходит для любых жилых интерьеров.
- 43 — с верхним слоем толщиной 0,5 мм. Может также использоваться в коммерческих помещениях с высокой проходимостью.
По форме элементы могут быть:
- Прямоугольными.
- Квадратными.
Такое покрытие может иметь разный тип крепления пластин:
- Клеевое. Детали приклеивают на подготовленную основу вплотную друг к другу. Некоторые производители сразу наносят на обратную сторону плиток клейкий состав, что значительно упрощает процесс монтажа.
- Замковое. Все пластины оснащены креплением «шип-паз», которое позволяет прикреплять их друг к другу во время укладки. Такой тип облицовки часто называют кварцвиниловым ламинатом.
Между этими видами креплений нет разницы в плане удобства, поэтому можно выбрать тот, который подходит вам. Единственный нюанс — монтаж на клей не подойдет для бетонного пола.
Плюсы и минусы
У кварцвиниловой плитки много плюсов как у отделочного материала. Однако есть и «подводные камни», которые нужно учитывать.
Преимущества
- Одна из самых главных сильных сторон этого напольного покрытия — в отличие от керамики оно достаточно теплое, поэтому подходит для любых комнат. Можно уложить кварцвиниловую плитку в ванной, а можно оформить ей пол в спальне, гостиной или детской — по ней будет комфортно ходить даже босыми ногами.
- Кварцвинил экологичен и безопасен для всех обитателей дома или квартиры. В его составе нет вредных компонентов, и даже при высоких температурах в воздух не выделяются никакие опасные соединения. Поэтому его часто применяют в больницах и детских садах.
- Материал не боится воздействия влаги, химических средств, УФ-излучения. Это значит, что такой пол подходит для мокрых зон, он нетребователен в уходе и с течением времени не выцветет даже под регулярным воздействием солнечного света.
- Ему не страшна и высокая температура. Покрытие не поддерживает горение, не деформируется под воздействием тепла, между плитками не появляются щели и зазоры.
- Благодаря верхнему защитному слою поверхность устойчива к любым механическим повреждениям. Не будет никаких случайных сколов, вмятин или царапин, оставленных после падения вещей или неаккуратного перемещения мебели.
- Кварцевый винил долговечен. В среднем производители гарантируют 15-20 лет эксплуатации, а если обращаться с покрытием бережно и соблюдать все правила, то он может прослужить еще дольше.
- Его легко убирать. Подойдет любой способ: такой пол можно пропылесосить, протереть тряпкой, промыть любым средством (в том числе с абразивными частицами). Кроме того, внешний слой имеет антистатический эффект, поэтому в стыках не скапливается пыль. Это значительно упрощает уборку, а еще делает его идеально подходящим материалом для дома, где живут аллергики.
- За счет декоративного слоя облицовка выглядит как дерево или камень, также на поверхности может быть любой рисунок. В итоге покрытие зрительно практически не отличить от качественного ламината или, например, керамогранита.
Недостатки
- Кварцвинил достаточно эластичен. С одной стороны это делает его более универсальным, но с другой требует особого внимания к основанию. Если пол будет недостаточно выровнен, то все неровности будут видны из-за небольшой толщины пластин.
- Несмотря на то, что материал не боится случайных механических повреждений, с течением времени он может немного продавиться под весом тяжелой мебели. Это опять же связано с его эластичностью.
- Если покрытие укладывается на цементную стяжку, выбирайте плитку с замковым типом соединения. Если же укладывать ее на клей, потом снять с бетона детали будет очень сложно.
Применение в разных комнатах
Кварцвинил подходит для разных помещений. Рассмотрим, где и как его применяют чаще всего.
На кухне
Зона готовки — сложная по условиям. Она быстро загрязняется, здесь часто повышенная влажность и перепады температур. Покрытие отлично справляется со всеми этими испытаниями. А благодаря разнообразию дизайна можно подобрать вариант под любой интерьер: от классики для минимализма. Часто выбирают фактуру дерева, чтобы придать кухне более уютный и теплый вид.
Плюсы кварцвинила на кухне:
- Не боится влаги, легко моется.
- Устойчив к механическим нагрузкам.
- Не скользит.
- Приятен на ощупь (например, утром можно выйти на кухню босиком).
В санузле
Ванная — помещение с высокой влажностью и постоянными перепадами температур. Соответственно, отделка здесь должна быть влагостойкой, и кварцвиниловое покрытие подходит на эту роль не хуже плитки или керамогранита. При этом оно теплее по ощущениям, чем выгодно отличается от холодных материалов.
Плюсы и минусы кварцвинила в ванной такие же, как и везде: он прочный, устойчивый к воздействию влаги, простой в уходе и долговечный. Однако важно правильно установить покрытие и герметизировать стыки, чтобы избежать проникновения воды под пол. Также он устойчив не ко всей бытовой химии, поэтому нужно уточнять, какими средствами можно мыть поверхность.
На балконе
Застекленный балкон обычно сухой, но основная проблема здесь — сильная разница температур. Даже на утепленной лоджии прохладно зимой и жарко летом. Поскольку материал не боится ни холода, ни жары, его можно смело укладывать на пол на балконе. За счет имитации разных фактур, включая дерево, кварцвинил добавляет пространству уюта и декоративности.
При этом нужно понимать, что на уличную минусовую температуру покрытие не рассчитано, поэтому для открытых или холодных балконов не предназначено. Использовать его, конечно, можно, но материал быстро потеряет свои свойства.
В прихожей
Прихожая — первое место, куда мы заходим с улицы, принося с собой грязь, воду и песок. Кварцвинил устойчив к истиранию и легко очищается, что делает его отличным вариантом отделки для входной зоны. Также он снижает снизить уровень шума от шагов. Это важно, поскольку по прихожей ходят в уличной обуви, в том числе на каблуках.
Сравнение с другими материалами
Рассмотрим этот отделочный материал в сравнении с другими напольными покрытиями.
Что лучше: ламинат или кварцвиниловая плитка
Один из самых популярных вопросов — что же выбрать для отделки пола: кварцвиниловую плитку или ламинат? Оба материала сейчас широко распространены, практически идентичны внешне и во многом похожи по характеристикам. Однако есть несколько важных отличий.
В первую очередь это влагостойкость. При всей своей прочности ламинат не терпит долгий прямой контакт с водой. Под ее воздействием плашки могут разбухнуть, вздуться и покоробиться. Конечно, если пролить немного воды и сразу же протереть ее влажной тряпкой, с поверхностью ничего не случиться. Но для мокрых зон совершенно точно лучше брать полностью водостойкий кварцвинил.
В износостойкости это покрытие немного уступает ламинату, который изначально создавался с расчетом на коммерческие помещения. Впрочем, в рамках жилых интерьеров эта разница не имеет существенного значения. А вот шумоизоляция у ламината намного хуже. Под кварцвиниловую плитку даже не нужна подложка, чтобы она блокировала большинство звуков.
Еще один неочевидный момент — соседство с другими материалами. Например, если на кухне или в прихожей часть пола вы планируете выложить керамогранитом, то к нему в пару по толщине больше подходит ламинат. Так не будет перепада высот и не придется делать порожек.
Вывод: ламинат прекрасно подходит для жилых комнат и любых помещений, где нет повышенной влажности. В мокрых же зонах однозначно выигрывает кварцвиниловая облицовка. Также, если в доме живут активные дети или питомцы, которые любят побегать, и вы хотите позаботиться о комфорте соседей снизу, лучше отказаться от ламината в пользу плитки.
Линолеум
Еще один частый выбор: линолеум или кварцвиниловая плитка. Иногда их даже путают, но на самом деле они отличаются друг от друга и по структуре (в первую очередь количеством слоев), и просто визуально.
Линолеум — недорогое эластичное покрытие для бюджетного ремонта. У него есть весомые плюсы:
- Неплохая звукоизоляция.
- Небольшая цена.
- Вариативность дизайна.
- Простота укладки.
Но хватает и недостатков, которые как раз несвойственны виниловому полу:
- Линолеум влагостойкий, но только на поверхности. Так, разлитая жидкость не повредит его, а вот соседский потоп точно испортит материал.
- Это не самая долговечная и износостойкая отделка. Обычно ее используют для комнат с минимальной проходимостью, как временное решение или с расчетом на новый ремонт в ближайшие несколько лет.
- Линолеум продается в рулонах, поэтому обычно его стелют во всей комнате. С помощью же модульной облицовки удобно зонировать помещение: например, выложить ей только зону готовки на кухне или пространство при входе в прихожей, а на оставшейся площади сделать другую отделку.
Вывод: виниловый пол прослужит долго и не испортится от механических воздействий, регулярного контакта с водой и перепадов температур. Линолеум же подойдет, если нужна недорогая отделка для гостиной или, например, межкомнатного коридора. Во всех других случаях имеет смысл не экономить, а выбрать долговечную, надежную и, главное, экологичную кварцвиниловую отделку.
Керамогранит
Кварцвинил, керамогранит и кафель относятся к одному типу облицовочных материалов. Их объединяют долговечность, прочность, морозо- и влагостойкость, но некоторые характеристики отличаются — так же, как состав и технология производства.
В составе и керамогранита, и плитки есть кварцевый песок. А вот основа отличается: у керамики это глина, у кварцвинила — полимеры. Керамогранит производят путем обжига при очень высоких температурах (1200°С, а иногда даже больше), тогда как синтетический материал изготавливают в обычных термоусловиях на специальном оборудовании. На выходе они получаются практически идентичными по техническим характеристикам и даже по внешнему виду: оба покрытия достоверно имитируют природные фактуры дерева, камня, мрамора и т.д.
Важное отличие с точки зрения бытового комфорта — тактильные ощущения. Кварцвинил более мягкий, а самое главное — теплый. Именно поэтому кафель и керамогранит обычно используют там, где не нужно ходить босыми ногами: например, на кухне или в прихожей. В ванной проблема решается теплым полом или мягким банным ковриком. Кварцвинил ощущается так же, как ламинат или паркет, поэтому подойдет для спальни и детской.
Укладка керамики тоже сложнее, чем монтаж модульного покрытия.
Вывод: в целом оба материала равноценны, поэтому выбор между ними зависит от конкретных условий и ваших предпочтений. Если вам важна «тактильность» материала, то кварцвинил однозначно выигрывает у керамогранита.