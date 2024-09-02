Куда поставить светодиодную ленту? Разбор сценариев освещения

Можно ли осветить всю квартиру на разных уровнях только светодиодной лентой? Да! Разная ширина ленты, выбор цвета свечения, возможность установить ее в самых укромных уголках — горизонты освещения вашей квартиры расширяются.

Современное освещение предполагает максимальную подстройку под предпочтения и потребности хозяев, а также под стилистику интерьера. Множество возможностей дает светодиодная лента Arlight — исключительно при помощи нее получится организовать комфортное и качественное освещение во всей квартире. Какая бы осветительная задача перед вами ни стояла, лента той или иной конфигурации решит ее. От основного верхнего света до атмосферного локального — вместе с брендом Arlight разбираем каждый сценарий подробно.

1. Основной свет

Единственная люстра во всей комнате — решение, потерявшее свою актуальность. Она делает помещение неуютным. Светодиодная лента выступит достойной альтернативой. Минималистичный дизайн делает ее универсальным решением. Вы можете создавать световые линии на потолке при помощи модели B60 от Arlight. При любой схеме их расположения комната будет равномерно освещена (с акцентами на определенных зонах, если нужно). Также к организации основного освещения можно подойти более нестандартно и добавить освещающие элементы на стенах. Свет можно выбрать теплый, холодный или дневной — в зависимости от назначения и настроения комнаты. Например, для общих зон (гостиной или кухни-гостиной) лучше выбирать нейтральное дневное освещение. А для более приватной спальни подойдет теплый.

Arlight

Arlight

Arlight

Светодиодная лента позволяет организовать разные варианты для организации общего света. Например, создать люстру или светильник из алюминиевого профиля Arlight и самой ленты. Профиль можно покрасить в любой цвет по RAL. Такую люстру можно повесить по центру комнаты или в определенной смысловой зоне, дополнив ее световыми линиями.

2. Функциональная подсветка

Такие световые решения помогут вывести ежедневные бытовые ритуалы на новый уровень — пользоваться шкафами и ящиками, готовить на столешнице станет удобнее. При этом интерьер будет выглядеть дороже. Подсветка шкафа или гардеробной при помощи модели М120 (ширина 3,5-4 мм) сделает хранение одежды эстетичнее, а поиски нужной вещи — проще и быстрее. Подсветка выдвижных ящиков — в кухонном гарнитуре или рабочем столе — не позволит никакой важной мелочи затеряться. Кроме того, светодиодные ленты идеально подходят для оформления рабочей зоны — например, в комнате школьника или вашем домашнем офисе. Это качественный свет, от которого не устают глаза и не портится зрение.

Arlight

Arlight

Arlight

Высокая цветопередача лент Arlight не искажает цвета предметов, а значит, интерьер остается гармоничным и уютным. Однородное свечение светодиодов и отсутствие пульсаций делают ленту максимально приближенной к естественному освещению. Благодаря этому в доме создается комфортная атмосфера, и ваши глаза не устают. А длительная гарантия на всю продукцию — дополнительное подтверждение качества.

3. Декоративное освещение

Местное освещение и выделение декоративных и архитектурных элементов делает интерьер многослойным, объемным, фактурным. Светодиодные ленты в таких сценариях — незаменимые помощники. Их можно установить в места, где подсветку другими способами реализовать нельзя. Гибкие ленты B60 шириной 10 мм или более узкие A120 (их ширина 8 мм) помогут организовать подсветку карнизов, зоны с телевизором, открытых стеллажей с книгами и декором, изголовья кровати. Крепить оборудование легко — оно хорошо держится на металле, дереве, пластике, силиконе. Также можно создавать эффекты парения — например, зеркала или кровати. Для спальни можно подобрать цветную ленту нежного персикового оттенка, имитирующую закат, а в любой другой комнате выбрать тот оттенок, который красиво подчеркнет особенности интерьера.

Arlight

Arlight

Arlight

В ванной комнате возможности освещения тоже расширяются. При помощи лент с высокой IP-защитой, которая не пропустит влагу, можно оформить бортик ванны, тем самым создав атмосферу дорогого спа у себя дома. Эти ленты дают сплошное свечение без точек, создавая единую линию света.

Более точечная подсветка определенных объектов усилит их декоративность. Например, светодиодная лента подчеркнет текстуру рельефных панелей, дополнит свечением реечные конструкции или выделит зеркальные вставки. Модели А120 имеют небольшую кратность резки и оптимальную ширину 8 мм, поэтому хорошо подойдут для таких точечных решений.

Arlight

Arlight

Arlight

4. Световая навигация

Установка светодиодных лент в плинтусах поможет сделать навигационную подсветку по периметру всей квартиры или определенных участков. Такое освещение может выступать дополнением к основному. Особенно удобно оно будет ночью — можно дойти до туалета при мягком свечении, не включая бьющий в глаза свет. Еще светодиоды в плинтусе помогут решить проблему унылых узких темных коридоров. В организации навигационного освещения поможет линейка PLINTUS.

Все светодиодные ленты от Arlight можно регулировать пультом, голосом или через специальное приложение — при помощи технологий TUYA и DALI. Интенсивность и цвет освещения будут полностью в ваших руках.

5. Создание особой атмосферы

Знаете ли вы, что с помощью света можно управлять эмоциями? Как хозяев дома, так и гостей. Для этого идеально подойдет цветная лента A120. В ее палитре есть необычные цвета свечения — от нежного персикового до яркого фиолетового. Например, игровую зону в комнате девочки можно оформить розовым свечением для создания сказочной атмосферы — ребенок будет в восторге. А в комнате подростка создать космическую обстановку при помощи синего или голубого свечения. В ванной комнате уместно будет сочетание голубого и белого оттенков, чтобы создать ассоциацию с водным простором и свежестью. Если вы часто принимаете гостей или устраиваете вечеринки, то предусмотрите цветное освещение светодиодными лентами для этих случаев тоже.

RGB и RGBW ленты помогут в случае, когда в одной комнате происходит несколько сценариев жизни или они меняются в течение дня. У этих моделей можно менять цвет, подстраивая атмосферу в помещении под разные настроения, поводы и события.

Arlight

Arlight

Соединив в рамках своего дома несколько из этих сценариев, вы обеспечите себе комфортное, практичное, эстетичное освещение. И все при помощи только светодиодных лент Arlight — не придется ломать голову над выбором разнообразных товаров и сочетать их между собой.

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