Куда заливать гель для стирки в стиральной машине: 2 варианта и правила использования средства

Рассказываем, в чем плюсы геля, куда его можно заливать и о каких важных нюансах надо помнить

Все, кто решил сменить порошковое средство для ухода за бельем на жидкое, неизменно оценят преимущества последнего. Однако если не знать, куда заливать гель для стирки, стиральная машина может плохо отмыть вещи или оставить их мыльными. Чтобы этого не случилось, достаточно ознакомиться с рекомендациями, как пользоваться подобными составами, и следовать им.

Как правильно пользоваться гелем

Преимущества жидкостей для стирки

Общие принципы использования

Куда заливать гель

— Отсек в лотке

— Барабан стиральной машины

— Что делать, если залили средство не туда

Преимущества гелей для стирки

Жидкие средства давно появились в ассортименте магазинов. Но не все знают, какими особенностями они отличаются и как ими правильно пользоваться. И это незнание иногда заставляет продолжать пользоваться привычным порошком, хотя у гелевых формул есть много преимуществ. Узнав об их достоинствах и разобравшись в нюансах применения, вам будет легче решиться попробовать такие уходы и оценить их по достоинству.

Они действуют более деликатно, чем классические порошки. В них меньше агрессивных веществ и они не пылят, поэтому их рекомендуют для стирки детской одежды или вещей аллергиков. Благодаря своей консистенции они отлично растворяются даже в холодной воде, поэтому подходят для деликатных тканей. Также за счет этого они хорошо выполаскиваются: после них на текстиле не остается белесых пятен и разводов.

Жидкие порошки намного удобнее дозировать, чем сухие: как правило, шкала нанесена прямо на крышку, а если случайно налить слишком много ухода, его легко вернуть обратно в бутылку.

Гелевые составы гораздо меньше прилипают к стенкам отсеков и почти не оседают внутри шлангов, благодаря чему можно реже выполнять очистку лотка, а вероятность поломки стиральной машины из-за забившихся труб сведена к минимуму.

Совет: в некоторые моющие жидкости добавлены гранулы оптического отбеливателя, имеющие синий цвет, — иногда прохладная вода не полностью размывает их, и тогда они оставляют трудновыводимые голубые пятна на желтой одежде. Чтобы этого не произошло, внимательно изучайте рекомендации производителя по режимам стирки и всегда следуйте им.

Из минусов можно назвать только чуть меньшую отстирывающую способность: если на среднезагрязненной одежде разница между гелем и порошком будет незаметна, то при очистке сильно запачканных вещей сухие препараты обычно более эффективны. В силу этого жидкие средства лучше использовать для повседневного ухода одеждой, а в случае сложных пятен или для сильно заношенных вещей применять сыпучие составы.

Общие принципы использования

Моющие жидкости имеют свои особенности применения, которые обязательно надо учитывать, иначе вещи останутся грязными или вовсе будут испорчены. О чем надо помнить?

Не применяйте гель, если вы выбрали программу с предварительным замачиванием: он стечет в барабан раньше времени и будет использован на начальных этапах, поэтому во время основной стирки белье будет крутиться в воде без средства. Также не стоит использовать такие уходы с отсрочкой старта: концентрированные моющие компоненты окажутся на вещах за несколько часов до начала мытья и могут испортить ткань или поменять ее цвет.

Совет: слишком густые составы можно разводить водой, чтобы разбавить — так они будут меньше прилипать к стенкам лотка и полностью вымываться струей воды в бак.

Часто вместе с вопросом, куда наливать гель в стиральной машинке, возникает другой, не менее важный — можно ли дополнительно положить в него сухой порошок или другие уходы для усиления моющего эффекта. Если одежда очень грязная, то действительно можно добавить пятновыводитель или кислородный либо оптический отбеливатель (но не хлорный, который может вступить в химическую реакцию, что приведет к непредсказуемым последствиям). В идеале эти препараты следует помещать в отсек I и использовать при замачивании, так они будут более эффективны. Но если времени на длительное мытье нет, их вполне допустимо смешать с основным средством. А вот класть их непосредственно в барабан определенно не стоит, так как даже за те пару минут, пока вы включите машину и польется вода, они успеют оставить пятна на вещах.

В свою очередь, комбинировать гель с обычным порошком не рекомендуется. Хотя это неопасно, если только сухой уход не содержит хлорку, однако и преимуществ такое сочетание не дает (они не усилят действие друг друга), поэтому смешивать два разных препарата не имеет смысла. Если одежда сильно загрязнена, то лучше использовать гелевый препарат вместе с пятновыводителем или порошковое средство отдельно.

Совет: не заливайте моющие жидкости для ручной стирки в машину — они дают слишком много пены, что может вывести технику из строя.

Куда лить гель для стирки в машинку

Лоток

В большинстве стандартных стиральных машин жидкое средство заливают в то же отделение, что и обычный порошок. Обычно оно обозначено римской цифрой II либо I. При этом I — это отсек, куда помещают моющий уход для предварительной стирки и замачивания (если программой этот этап не предусмотрен, его оставляют пустым), а II — для основной. Третья емкость предназначена для кондиционера и обозначается цифрой III, пиктограммой снежинки либо цветка. Если остаются сомнения, узнать, какой отсек подходит для геля, можно из инструкции к технике.

Совет: иногда можно встретить другие обозначения. Отделение для замачивания может обозначаться арабской цифрой 1 или латинской буквой А, а для основной стирки — 1 или B.

Также в некоторых устройствах есть специальные контейнеры для моющих жидкостей. Обычно они съемные и вставляются в основной отсек по мере необходимости. Если гелевое средство заключено в капсулу, его кладут только в барабан — в лоток его помещать нельзя, так как оно не растворится, и белье не постирается.

Определив нужное отделение, отмеряйте необходимое количество ухода и влейте его. Если в отсеке отмечен максимальный уровень заполнения, следите за тем, чтобы не превысить его.

Барабан стиральной машины

На вопрос, куда наливать гель для стирки в стиральной машине, есть еще один ответ — прямо в барабан.

Но просто так залить средство внутрь на белье нельзя. Если по каким-то причинам понадобилось поместить жидкий порошок внутрь барабана, сделать это можно, соблюдя некоторые правила.

Используйте специальный контейнер-дозатор (он может идти в комплекте с моющим уходом либо его можно купить отдельно). Гель заливается в него и высвобождается постепенно, не повреждая текстиль.

Также можно купить капсулы с жидким наполнителем, которые предназначены для того, чтобы их клали в барабан (при этом размещать их лучше на дне, под вещами, а не поверх них). Это самый удобный и безопасный способ, но у него есть существенный минус — сложность дозировки: если вам надо отмыть 1-2 килограмма одежды, придется все равно использовать целую капсулу, так как ее невозможно разделить на части.

Почему нельзя влить жидкий порошок непосредственно в бак стиральной машины? Во-первых, попав на ткань в концентрированном виде, он может ее повредить и обесцветить. Во-вторых, в некоторых режимах моющее средство вымывается из лотка постепенно для более качественного мытья, а в барабане оно одномоментно попадет в воду в полном объеме. К тому же сильная струя может просто смыть часть геля в канализацию, и белье плохо постирается.

Улучшить результат стирки такой способ не сможет, однако у него есть одно преимущество — частицы средства не будут прилипать и оседать в лотке, а значит, детали агрегата будут оставаться чистыми и их не придется мыть.

Если залили средство не туда

Бывает, что по ошибке гель попадает не в тот отсек. Если вы сразу заметили свою ошибку, просто достаньте лоток и промойте его. Если же программа уже запущена, то придется ее остановить, очистить лоток, наполнить нужное отделение и запустить режим стирки сначала.

Может ли как-то это как-то навредить технике? Современные устройства продуманы так, что можно заливать жидкий гель для стирки куда угодно, и единожды это не должно привести к поломке. Если он попадет в отсек для замачивания, то есть вероятность, что он просто останется в нем, а вещи будут стираться в воде без добавления средства. Если же такой уход залить в отсек для кондиционера, то белье не выполощется, а останется мыльным и его придется очень хорошо прополоскать, если оно было не слишком грязным, или постирать заново.