Кыргызстан хочет увеличить количество КПП на границе с Казахстаном

Министерство иностранных дел Кыргызстана старается увеличить количество контрольно-пропускных пунктов на границе с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев на заседании Жогорку Кенеша, они ведут работу по увеличению количества КПП на границе с Казахстаном для того, чтобы решить проблему очередей из фур, пишет 24.kg.

«Мы ведем работу по внедрению навигационных пломб. Непрестанно ведем переговоры с казахской стороной. Я верю, что постепенно вопрос скопления грузовиков на границе решится», – сказал он депутатам.

В СМИ периодически проходит информация о скоплении фур на казахстанско-кыргызской границе. Как правило причинами этого называют сезонность (экспорт-импорт сезонной продукции) или усиление контрольных проверок. А в июле 2024 года, например, скопление транспорта произошло из-за ремонта дорожного полотна в приграничной зоне.