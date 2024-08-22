Кыргызстан вернул Казахстану более 600 тысяч нелегальных яиц

Кыргызстан вернул Казахстану более 600 тысяч нелегальных яиц

Кыргызстан вернул Казахстану более 600 тысяч нелегальных яиц

В Кыргызстане выявили незаконный ввоз из Казахстана большой партии куриных яиц, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на пограничном контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек», где Ветслужба Кыргызстана установила ввоз из соседней страны 626 400 яиц.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана, постановлением кабинета министров Кыргызстана от 6 июня 2024 года введено временное ограничение на ввоз в страну куриных яиц.

В итоге инспекторы составили соответствующий акт и груз вернули обратно в Казахстан через тот же пункт контроля.

Отметим, что Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы в страну до конца 2024 года.

youcanchoose

Бразилия ограничит въезд некоторых азиатских мигрантов

Бразилия ограничит въезд некоторых азиатских мигрантов

В Пакистане боевики хладнокровно убили 11 полицейских

В Пакистане боевики хладнокровно убили 11 полицейских

Китаянка отомстила надменным продавцам в дорогом бутике

Запрещенные вещества обнаружили в искусственных арбузах на границе США и Мексики

Илон Маск намерен чипировать людей по всему миру

Илон Маск намерен чипировать людей по всему миру

Футболист Хвича Кварацхелия стал отцом

Футболист Хвича Кварацхелия стал отцом

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.