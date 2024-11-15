Лаборатория реактивного движения NASA второй раз за год сократила сотрудников

Лаборатория реактивного движения NASA второй раз за год сократила сотрудников

Лаборатория реактивного движения NASA второй раз за год сократила сотрудников

Главный центр NASA по исследованию космических объектов с помощью роботизированных аппаратов провел новую серию увольнений, сообщает Zakon.kz.

Руководство Лаборатории реактивного движения (JPL), инженеры которой реализуют многие крупные миссии NASA, например занимаются управлением марсоходами Perseverance и Curiosity, объявило о сокращении 325 сотрудников. Это примерно 5% их штата.

В феврале 2024 года работу потеряли 530 сотрудников JPL в силу различных причин.

В основном, из-за проблем с финансированием миссии по возвращению образцов марсианского грунта (Mars Sample Return).

Итого NASA в этом году потеряла почти одну восьмую штата. Вероятно, что это скажется на долгосрочных космических проектах по исследованию планет Солнечной системы.

Несмотря на это, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует возобновить выходы в открытый космос в 2025 году.

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