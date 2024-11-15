Лаборатория реактивного движения NASA второй раз за год сократила сотрудников

Главный центр NASA по исследованию космических объектов с помощью роботизированных аппаратов провел новую серию увольнений, сообщает Zakon.kz.

Руководство Лаборатории реактивного движения (JPL), инженеры которой реализуют многие крупные миссии NASA, например занимаются управлением марсоходами Perseverance и Curiosity, объявило о сокращении 325 сотрудников. Это примерно 5% их штата.

В феврале 2024 года работу потеряли 530 сотрудников JPL в силу различных причин.

В основном, из-за проблем с финансированием миссии по возвращению образцов марсианского грунта (Mars Sample Return).

Итого NASA в этом году потеряла почти одну восьмую штата. Вероятно, что это скажется на долгосрочных космических проектах по исследованию планет Солнечной системы.

Несмотря на это, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует возобновить выходы в открытый космос в 2025 году.