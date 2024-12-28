Ладья, компания по продаже кровельных и фасадных материалов

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Ленинградская, 71

Индекс: 630008.0

Телефон: +7 (383) 200‒34‒66

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.ladya.pro

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду