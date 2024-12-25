Лагуна, склад строительных материалов

город: Брянск

Район: Брянск городской округ

Адрес: улица Литейная, 3/5

Индекс: nan

Телефон: +7 (4832) 30‒02‒62

Мобильный Телефон: +7‒920‒867‒60‒50

Сайт: http://sklad-laguna.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные блоки, Строительные материалы, Су

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк