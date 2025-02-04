Лайнер для глаз `PARISA` GLAM&GLOW тон 02 сверкающий
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ВСЕ ОТТЕНКИ Лайнер для глаз `PARISA` GLAM&GLOW тон 02 сверкающий Артикул 229475 309 ₽ 247 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: глаза
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 8 г
- Высота упаковки: 130 мм
- Ширина упаковки: 10 мм
- Длина упаковки: 10 мм
- Тег: Подводка для глаз
- Раздел: подводки
- Артикул 229475
- Страна: КИТАЙ/ CHINA
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Все товары бренда Сияющие стрелки — что может быть романтичнее и привлекательней? Блестящие микрочастицы в сочетании с невероятными и разнообразными оттенками придадут вашему взгляду загадочность, дополнительную глубину и искорку. 7 различных оттенков на любой вкус начиная с базового черного, заканчивая гламурным золотом помогут подчеркнуть вашу индивидуальность в любой ситуации.
Способ применения: Аккуратно проведите линию от внутреннего уголка глаза к внешнему по линии роста ресниц. Регулируйте… нажим и угол наклона, добиваясь нужной толщины.
Состав: Water, Styrene/Acrylates Copolymer, Titanium Dioxide, Butylene Glycol, Calcium Aluminum Borosilicate, Glycerin, Phenoxyethanol, 1,2-Hexanediol, Titanium Oxide (TiO2), Aluminum Hydroxide, Sodium Dehydroacetate, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, Tin Oxide (SnO2). Обзор от бренда