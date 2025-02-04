Лайнер для глаз `PARISA` GLAM&GLOW тон 02 сверкающий

Лайнер для глаз `PARISA` GLAM&GLOW тон 02 сверкающий

  • Максимальная скидка по карте -20%
  • Максимальная скидка по карте -20%
  • Максимальная скидка по карте -20%
  • Максимальная скидка по карте -20%

ВСЕ ОТТЕНКИ Лайнер для глаз `PARISA` GLAM&GLOW тон 02 сверкающий Артикул 229475 309 ₽ 247 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: глаза
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 8 г
  • Высота упаковки: 130 мм
  • Ширина упаковки: 10 мм
  • Длина упаковки: 10 мм
  • Тег: Подводка для глаз
  • Раздел: подводки
  • Артикул 229475
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Сияющие стрелки — что может быть романтичнее и привлекательней? Блестящие микрочастицы в сочетании с невероятными и разнообразными оттенками придадут вашему взгляду загадочность, дополнительную глубину и искорку. 7 различных оттенков на любой вкус начиная с базового черного, заканчивая гламурным золотом помогут подчеркнуть вашу индивидуальность в любой ситуации.

Способ применения: Аккуратно проведите линию от внутреннего уголка глаза к внешнему по линии роста ресниц. Регулируйте… нажим и угол наклона, добиваясь нужной толщины.

Состав: Water, Styrene/Acrylates Copolymer, Titanium Dioxide, Butylene Glycol, Calcium Aluminum Borosilicate, Glycerin, Phenoxyethanol, 1,2-Hexanediol, Titanium Oxide (TiO2), Aluminum Hydroxide, Sodium Dehydroacetate, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, Tin Oxide (SnO2). Обзор от бренда

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