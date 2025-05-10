Ламинат-2025: 9 ярких трендов, модные цвета и текстуры (78 фото)

Выраженная текстура, тиснение в регистр, натуральные оттенки и другие тренды в дизайне ламината. А также идеи для разных стилей и советы по уходу за покрытием.

Ламинат остается одним из самых популярных покрытий для пола. Он доступен по цене, легко укладывается и выглядит современно. А на рынке каждый год появляются новые текстуры и цвета. Какие стоит выбрать? В статье покажем модный в 2025-м ламинат и расскажем, как применять его в интерьере.

Какой ламинат купить в 2025 году

Главные тренды

— Имитация дерева

— Матовые поверхности

— Экологичность

— Крупный формат

— Натуральные оттенки

— Французская елочка

— Тиснение в регистр

— Защита от влаги

— Укладка по диагонали

Модные цвета

Актуальные текстуры

Применение в разных стилях

Советы по уходу

Главные тренды в ламинате 2025 года

Сейчас производители делают акцент на натуральные текстуры, новые форматы и устойчивые материалы. Рассмотрим главные тренды, на которые можно ориентироваться при выборе покрытия.

Имитация натурального дерева

Ламинат с текстурой настоящего дерева актуален в этом году и не выйдет из моды в ближайшем будущем. Речь не просто про рисунок под дуб или ясень. В тренде глубокая проработка фактуры: сучки, прожилки, слегка шероховатая поверхность. Такой ламинат почти не отличить от натуральной доски, но он гораздо дешевле и легче в укладке.

Особенно популярны оттенки натурального дуба, в том числе выбеленного, а также состаренной древесины с легким эффектом потертости. Такой вариант подходит и для классических интерьеров, и для современных. Универсальность — его главный плюс.

Дизайн: Елена Максимова. Фото: Андрей Быданов

Дизайн: Элис Гофман

Дизайн: Елена Максимова. Фото: Андрей Быданов

Дизайн: Юлия Абрамчук. Фото: Виталина Ворошкевич

Матовые поверхности

Глянец уходит в прошлое, и это заметно во всех отделочных материалах, включая ламинат. В 2025 году в тренде спокойные, матовые поверхности, которые не бликуют и создают спокойную уютную атмосферу.

Матовый пол выглядит дороже и благороднее, к тому же на нем не так заметны пыль и грязь. Такой дизайн вписывается в любой стиль, но особенно актуален в скандинавском, экостиле и джапанди, в которых особенно ценятся естественность и связь с природой.

Дизайн: студия Bychkov Design

Дизайн: Мария Личман

Дизайн: Юлия Лезова. Фото: Наталья Горбунова

Экологичность

Все больше покупателей интересуются составом материалов и их влиянием на здоровье. Предпочтение отдают ламинату с минимальным содержанием формальдегидов, а лучше — вообще без них (с сертификатом E0). Особенно если в доме есть дети и животные. Также популярны покрытия, произведенные из вторичного сырья. Это важно не только для экостиля, но и в принципе для осознанного потребления и бережного к природе дизайна.

Дизайн: студия Bychkov Design

Дизайн: Наталия Строителева и Ольга Иртуганова. Фото: Евгений Гнесин

Дизайн: Юлия Лезова. Фото: Наталья Горбунова

Дизайн: Анна Новопольцева. Фото: Евгений Гнесин

Крупноформатные панели

Если раньше стандартом были узкие дощечки, то сейчас в моде широкие и длинные панели. Они визуально расширяют пространство и делают интерьер более актуальным. Особенно хорошо крупный формат смотрится в открытом пространстве: кухнях-гостиных, студиях, не обособленных прихожих.

При укладке такие панели требуют чуть больше внимания и аккуратности, но результат того стоит. Вы получаете эффектное и стильное покрытие, которое напоминает паркетную доску.

Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер

Unsplash

Натуральные оттенки

В последние годы в ассортименте ламината лидируют природные теплые оттенки: бежевый, песочный, медовый, светлый орех. На втором месте — прохладные серые и дымчатые тона. Темные покрытия сейчас не так популярны, их используют только в определенных дизайн-концепциях.

Светлые естественные цвета помогают создать в комнате спокойную, расслабляющую атмосферу. Их легко сочетать с мебелью и текстилем, они хорошо смотрятся как при дневном, так и при вечернем освещении.

Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева

Дизайн: Елена Максимова. Фото: Андрей Быданов

Дизайн: Гульнара Тинеева. Фото: Вера Деблик

Французская елочка

Это способ укладки ламината, при котором планки соединяются под углом 45 градусов, создавая изящный V-образный рисунок. В отличие от классической «елки», где доски просто чередуются, французская версия выглядит более симметрично и аккуратно. Ее часто применяют в премиальных интерьерах.

Такой рисунок не только выглядит элегантно и дорого, но еще и визуально расширяет пространство за счет диагональных линий. Французская «елочка» идеальна для классических и неоклассических интерьеров, но не хуже она смотрится в минимализме, контемпорари, ар-деко.

Unsplash

Дизайн: Ирина Долганова

Дизайн: Ирина Долганова

Тиснение в регистр

Технология тиснения в регистр позволяет точно повторить рисунок древесины не только визуально, но и на ощупь. То есть, если на панели нарисован сучок, его можно почувствовать пальцами.

Такое решение позволяет добиться ощущения настоящего деревянного пола с его естественным рельефом и даже несовершенствами. В 2025-м ламинат с тиснением становится стандартом для премиальных коллекций, а в среднем ценовом сегменте — все более доступным.

Ламинат с защитой от влаги

Влагостойкий ламинат — уже не редкость, сейчас его производят почти все бренды. Причем речь идет не просто о защитной пленке, а о специальных пропитках по всей толщине панели и улучшенных замках, которые не пропускают воду. Такой материал можно спокойно укладывать на кухне, в прихожей, а иногда и в санузле. Это удобно, практично и экономит деньги, поскольку не нужно покупать другое покрытие в мокрые зоны.

Дизайн: Екатерина Шейн

Дизайн: Екатерина Шейн

Укладка по диагонали

Диагональная укладка — это способ монтажа, при котором ламинат кладут под углом (обычно 45°) к стенам комнаты. Такой прием визуально расширяет пространство, добавляет динамики даже самому простому интерьеру. Укладку выбирают для узких или нестандартных помещений, чтобы скорректировать их форму. Диагональный рисунок хорошо сочетается с любым дизайном плашек, подчеркивает геометрию комнаты.

Дизайн: студия «Ю-Студия». Фото: Артем Кокин

Дизайн: Мария Личман

Дизайн: Мария Личман

Дизайн: Мария Личман

Дизайн: Юлия Лезова. Фото: Наталья Горбунова

Модные цвета ламината в 2025-м

От оттенка пола зависит восприятие интерьера и даже сама атмосфера в нем. В моде спокойные природные цвета, стилистические универсальные и подчеркивающие другие элементы дизайна.

Коричневый

Классика, которая не выходит из моды. Коричневые оттенки ассоциируются с натуральным деревом и теплом, делают интерьер уютным и более «домашним». Такой пол хорошо смотрится в любой комнате, особенно в интерьерах с деревянной мебелью и теплыми текстурами.

Оттенки коричневого могут быть разными: от темного шоколадного до светлого орехового. Более темные варианты добавляют пространству глубины и выглядят роскошно, но могут создавать ощущение тесноты в маленькой комнате. Светло-коричневый — универсален.

Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер

Дизайн: Анастасия Дубовскова. Фото: Светлана Шурлова

Дизайн: Олеся Лещенко. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер

Дизайн: Елена Максимова. Фото: Андрей Быданов

Дизайн: Юлия Абрамчук. Фото: Виталина Ворошкевич

Бежевый

Оттенки бежевого — легкие, мягкие, уютные. Покрытие в таком цвете делает комнату светлой, теплой и визуально более просторной. Особенно хорошо смотрится в интерьерах в скандинавском, классическом или экостиле, где важна спокойная благородная палитра.

Бежевый хорошо сочетается с белыми, серыми и пастельными стенами, с мебелью из дерева и текстилем из натуральных тканей (льна, хлопка, шерсти). Такой ламинат подойдет тем, кто предпочитает спокойный уютный дизайн, в том числе — монохромный.

Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер

Дизайн: Лариса Топова

Дизайн: Яна Дрибос. Фото: Андрей Кирнов

Серый

Серый ламинат — один из главных трендов последних лет. Он стильный, эффектный, отлично вписывается в минимализм, лофт, контемпорари. Такой пол делает интерьер прохладным и строгим, но при правильной подаче — очень элегантным.

Важно помнить, что серый бывает теплым и холодным. Теплый серый лучше подойдет для жилых помещений, холодный — для кухни или прихожей. Ламинат в такой гамме хорошо сочетается с черным и белым, деревянными и металлическими акцентами.

Дизайн: Екатерина Шейн

Дизайн: Екатерина Шейн

Дизайн: Лариса Топова

Белый

Еще один модный вариант дизайна — покрытие под выбеленное дерево. Светлый ламинат не только выглядит стильно, но и визуально увеличивает пространство, делает его светлее.

Однако учтите, что белый пол может быть капризным в уходе — на нем лучше видны следы и пыль. Но зато он очень красиво смотрится в сочетании с цветной мебелью или темными акцентами. Такой пол особенно актуален в небольших квартирах и студиях.

Дизайн: Екатерина Шейн

Дизайн: Екатерина Шейн

Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева

Актуальные текстуры

Помимо оттенка, при выборе покрытия важно учесть и его текстуру. В 2025-м актуален ламинат с рисунком, имитирующим разные материалы.

Вот самые модные фактуры:

Натуральное дерево — чем больше напольное покрытие похоже на массивную или паркетную доску, тем лучше. Популярны матовые поверхности с рельефом, чтобы «волокна» дерева ощущались не только визуально, но и тактильно.

Состаренная поверхность — сейчас в тренде «поживший», грубоватый ламинат в стиле старых половиц. Он может быть с мелкими трещинками, потертостями, контрастными прожилками. Органично смотрится в лофте, скандинавском или экостиле.

Камень и бетон — не самый распространенный, но активно набирающий популярность дизайн. Такой ламинат выглядит стильно и минималистично. Кажется, что это плитка, но на самом деле — теплый, приятный на ощупь пол.

Тканевая структура — недавно на рынке появились модели с легким узором под ткань (например, имитация льна или джута). Пол с такой текстурой выглядит необычно и уютно, особенно в спальне, детской или гостиной.

Шеврон — это не просто текстура, а визуальный эффект от раскладки и рисунка на ламелях. Геометрия придает полу динамики, делает его ненавязчивым акцентом.

Дизайн: Гульнара Тинеева. Фото: Вера Деблик

Дизайн: Анна Мальцева. Фото: Евгений Гнесин

Unsplash

Unsplash

Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина

Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина

Дизайн: Юлия Абрамчук. Фото: Виталина Ворошкевич

Применение в разных стилях

Напольное покрытие, как и другие элементы интерьера, подчеркивает стиль и задает настроение. Главное — выбрать подходящий цвет, фактуру и рисунок под общую идею оформления. Разберемся, какой ламинат лучше смотрится в самых популярных стилях.

Современный

Контемпорари — это чистые линии, простота и функциональность. В этом стиле хорошо смотрится пол с гладкой поверхностью, без сильного рельефа, чаще всего — в серых, бежевых или холодных древесных тонах. Хотя в определенной гамме это могут быть и глубокие шоколадные оттенки, и, например, модный сейчас выбеленный дуб.

Для современного интерьера подойдут варианты с имитацией натурального дуба, ясеня или камня. Часто используется ламинат без ярко выраженных сучков и фактуры, чтобы пол был «фоном», а не доминировал и не перетягивал на себя внимание.

Дизайн: студия Lares Design. Фото: Екатерина Титенко

Дизайн: Анастасия Дубовскова. Фото: Светлана Шурлова

Дизайн: Наталья Верясова. Фото: Константин Пырьев. Стиль: Варвара Гущина

Дизайн: Мария Личман

Минимализм

Минимализм предполагает лаконичность, простые и четкие линии, отсутствие визуального шума. Отделка — неяркая, однотонная, выступающая как фон такого же спокойного, часто монохромного интерьера. Отсутствие ярких акцентов компенсируется разнообразием фактур, поэтому напольное покрытие играет важную роль. В минимализме ламинат должен быть сдержанным, но текстурным, имитирующим дерево или камень.

Для бежевого или белого интерьера подойдут светлые оттенки ламината: серый, беленый дуб, бледный клен. Для более темных — венге, шоколадный, глубокий серый. Поверхность должна быть матовой, плинтус — подобран в тон материалу, чтобы не создавать заметных границ.

Дизайн: Татьяна Ступко. Фото: Татьяна Ульянова

Дизайн: Татьяна Ступко. Фото: Татьяна Ульянова

Дизайн: Яна Дрибос. Фото: Андрей Кирнов

Дизайн: Анна Мальцева. Фото: Евгений Гнесин

Классика и неоклассика

Классический стиль предъявляет определенные требования к отделочным материалам. Они должны быть качественными, благородными, в идеале — натуральными. Для классики в чистом виде чаще выбирают паркет или доску, а вот современный вариант стиля более демократичен. Здесь уместен и ламинат под дерево: дуб, орех, красное, венге. Важна не только фактура, но и цвет — предпочтение отдается теплым глубоким оттенкам.

В неоклассике, кроме того, можно использовать чуть более сдержанные и светлые варианты: например, выбеленный дуб или серо-коричневую древесину. Лучше всего выбирать ламинат с выраженным рисунком доски, рельефный, с укладкой «елочкой» — так он больше похож на настоящий паркет.

Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Гульнара Тинеева. Фото: Вера Деблик

Дизайн: Алена Матисова. Фото: Анна Скударь

Дизайн: Юлия Саутнер. Фото: Максим Максимов. Стиль: Алена Гарти

Скандинавский

Скандинавский стиль — это светлые оттенки, простые решения и природные материалы. При этом они не обязательно должны быть строго натуральными — демократичный северный дизайн допускает качественные экологичные аналоги. Ламинат здесь — один из самых популярных вариантов для отделки пола.

Чаще всего выбирают светлые тона под общую нейтральную палитру: беленый дуб, ясень, сосну, иногда с холодным серо-голубым подтоном. Фактура может быть как гладкой, так и рельефной, более достоверно имитирующей натуральное дерево. Ламинат в сканди-стиле создает ощущение легкости и уюта, а за счет укладки еще и помогает визуально расширить комнату.

Дизайн: студия «Ю-Студия». Фото: Артем Кокин

Дизайн: студия «Ю-Студия». Фото: Артем Кокин

Дизайн: студия MDN Studio

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Лофт

Лофт — достаточно сложный и требовательный стиль. В чистом виде он реализуется только в просторных интерьерах с высокими потолками и большими окнами, чаще всего — с аутентичной кирпичной кладкой. В обычных городских квартирах, как правило, направление стилизуют, выбирая лишь некоторые яркие черты: например, холодные фактуры бетона и камня, индустриальный декор, выставленные напоказ коммуникации и т. п.

Лучше всего для такого дизайна подходит ламинат с эффектом состаренного дерева, в темных серых, графитовых, дубовых или шоколадных оттенках. Иногда используют имитация бетонной или каменной поверхности. Покрытие часто укладывают без порогов, одним полотном на большие площади — это подчеркивает «производственный» характер интерьера.

Дизайн: Дина Удальцова. Стиль: Виктория Волчкова

Дизайн: Лариса Топова

Дизайн: Денис Тарасенко. Фото: Фото Михаил Чекалов. Стиль: Олеся Тарасенко

Дизайн: Анна Новопольцева. Фото: Евгений Гнесин

Дизайн: Анна Новопольцева. Фото: Евгений Гнесин

Экостиль

Экостиль — один из самых актуальных сейчас, поскольку идеально попадает в общий тренд на экологичность и природный дизайн. В основе направления — преобладание натуральных материалов, но это не всегда доступно по бюджету или эксплуатационным характеристикам. Поэтому допустимо использовать качественные аналоги — в том числе ламинат для пола вместо, например, паркетной доски или пробки.

Покрытие обязательно должно быть с натуральной фактурой дерева. С сучками, прожилками, неровностями — чем больше он похож на настоящую доску, тем лучше. Популярны теплые древесные оттенки: медовый, карамельный, песочный, шоколадный. Можно использовать и необычные варианты вроде ламината бамбукового цвета.

Дизайн: Наталия Строителева и Ольга Иртуганова. Фото: Евгений Гнесин

Дизайн: Наталия Строителева и Ольга Иртуганова. Фото: Евгений Гнесин

Дизайн: Наталия Строителева и Ольга Иртуганова. Фото: Евгений Гнесин

Как ухаживать за ламинатом

Ламинат — удобное и практичное покрытие, но даже он требует правильного ухода. Чтобы пол долго радовал внешним видом, достаточно соблюдать несколько простых правил:

Не мойте ламинат слишком мокрой тряпкой. Хорошо отжимайте ее или используйте мягкую швабру с минимальным количеством влаги.

Избегайте абразивных и агрессивных чистящих средств. Не используйте порошки, жесткие губки, отбеливатели или растворители — они могут повредить верхний защитный слой. Выбирайте нейтральные или специальные средства для ухода за ламинатом.

Сразу вытирайте пролитую воду или жидкость. Ламинат не любит воду, особенно в швах. Даже влагостойкие модели лучше не подвергать длительному контакту с жидкостью.

Подклейте накладки на ножки мебели. Этот простой прием защитит пол от царапин, особенно если вы часто передвигаете что-то: например, обеденные стулья.

Используйте коврики в зонах повышенной нагрузки. На входе, в коридоре, под компьютерным креслом или у детского стола. Это предотвратит стирание защитного слоя от каблуков, песка, роликов кресел и т.п.

Не используйте пароочиститель. Это удобный инструмент для уборки, но пар вредит ламинату, так как может проникать в швы и вызывать разбухание. Лучше делать обычную влажную уборку.

Проветривайте помещение. Хорошая вентиляция помогает избежать излишней влажности, которая может повредить покрытие. Это особенно актуально для кухни или санузла, если там уложен влагостойкий ламинат.

Раз в год обновляйте защитный блеск. Это не обязательно, но полезно. Есть специальные полироли для ламината, которые освежают поверхность и продлевают срок ее службы.

Дизайн: Юлия Саутнер. Фото: Максим Максимов. Стиль: Алена Гарти

Дизайн: Вера Ильинчик. Фото: Егор Воробьев

Дизайн: Дина Удальцова. Стиль: Виктория Волчкова