Ламинат-2025: 9 ярких трендов, модные цвета и текстуры (78 фото)
Выраженная текстура, тиснение в регистр, натуральные оттенки и другие тренды в дизайне ламината. А также идеи для разных стилей и советы по уходу за покрытием.
Ламинат остается одним из самых популярных покрытий для пола. Он доступен по цене, легко укладывается и выглядит современно. А на рынке каждый год появляются новые текстуры и цвета. Какие стоит выбрать? В статье покажем модный в 2025-м ламинат и расскажем, как применять его в интерьере.
Какой ламинат купить в 2025 году
Главные тренды
— Имитация дерева
— Матовые поверхности
— Экологичность
— Крупный формат
— Натуральные оттенки
— Французская елочка
— Тиснение в регистр
— Защита от влаги
— Укладка по диагонали
Модные цвета
Актуальные текстуры
Применение в разных стилях
Советы по уходу
Главные тренды в ламинате 2025 года
Сейчас производители делают акцент на натуральные текстуры, новые форматы и устойчивые материалы. Рассмотрим главные тренды, на которые можно ориентироваться при выборе покрытия.
Имитация натурального дерева
Ламинат с текстурой настоящего дерева актуален в этом году и не выйдет из моды в ближайшем будущем. Речь не просто про рисунок под дуб или ясень. В тренде глубокая проработка фактуры: сучки, прожилки, слегка шероховатая поверхность. Такой ламинат почти не отличить от натуральной доски, но он гораздо дешевле и легче в укладке.
Особенно популярны оттенки натурального дуба, в том числе выбеленного, а также состаренной древесины с легким эффектом потертости. Такой вариант подходит и для классических интерьеров, и для современных. Универсальность — его главный плюс.
Дизайн: Елена Максимова. Фото: Андрей Быданов
Дизайн: Элис Гофман
Дизайн: Елена Максимова. Фото: Андрей Быданов
Дизайн: Юлия Абрамчук. Фото: Виталина Ворошкевич
Матовые поверхности
Глянец уходит в прошлое, и это заметно во всех отделочных материалах, включая ламинат. В 2025 году в тренде спокойные, матовые поверхности, которые не бликуют и создают спокойную уютную атмосферу.
Матовый пол выглядит дороже и благороднее, к тому же на нем не так заметны пыль и грязь. Такой дизайн вписывается в любой стиль, но особенно актуален в скандинавском, экостиле и джапанди, в которых особенно ценятся естественность и связь с природой.
Дизайн: студия Bychkov Design
Дизайн: Мария Личман
Дизайн: Юлия Лезова. Фото: Наталья Горбунова
Экологичность
Все больше покупателей интересуются составом материалов и их влиянием на здоровье. Предпочтение отдают ламинату с минимальным содержанием формальдегидов, а лучше — вообще без них (с сертификатом E0). Особенно если в доме есть дети и животные. Также популярны покрытия, произведенные из вторичного сырья. Это важно не только для экостиля, но и в принципе для осознанного потребления и бережного к природе дизайна.
Дизайн: студия Bychkov Design
Дизайн: Наталия Строителева и Ольга Иртуганова. Фото: Евгений Гнесин
Дизайн: Юлия Лезова. Фото: Наталья Горбунова
Дизайн: Анна Новопольцева. Фото: Евгений Гнесин
Крупноформатные панели
Если раньше стандартом были узкие дощечки, то сейчас в моде широкие и длинные панели. Они визуально расширяют пространство и делают интерьер более актуальным. Особенно хорошо крупный формат смотрится в открытом пространстве: кухнях-гостиных, студиях, не обособленных прихожих.
При укладке такие панели требуют чуть больше внимания и аккуратности, но результат того стоит. Вы получаете эффектное и стильное покрытие, которое напоминает паркетную доску.
Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер
Unsplash
Натуральные оттенки
В последние годы в ассортименте ламината лидируют природные теплые оттенки: бежевый, песочный, медовый, светлый орех. На втором месте — прохладные серые и дымчатые тона. Темные покрытия сейчас не так популярны, их используют только в определенных дизайн-концепциях.
Светлые естественные цвета помогают создать в комнате спокойную, расслабляющую атмосферу. Их легко сочетать с мебелью и текстилем, они хорошо смотрятся как при дневном, так и при вечернем освещении.
Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева
Дизайн: Елена Максимова. Фото: Андрей Быданов
Дизайн: Гульнара Тинеева. Фото: Вера Деблик
Французская елочка
Это способ укладки ламината, при котором планки соединяются под углом 45 градусов, создавая изящный V-образный рисунок. В отличие от классической «елки», где доски просто чередуются, французская версия выглядит более симметрично и аккуратно. Ее часто применяют в премиальных интерьерах.
Такой рисунок не только выглядит элегантно и дорого, но еще и визуально расширяет пространство за счет диагональных линий. Французская «елочка» идеальна для классических и неоклассических интерьеров, но не хуже она смотрится в минимализме, контемпорари, ар-деко.
Unsplash
Дизайн: Ирина Долганова
Дизайн: Ирина Долганова
Тиснение в регистр
Технология тиснения в регистр позволяет точно повторить рисунок древесины не только визуально, но и на ощупь. То есть, если на панели нарисован сучок, его можно почувствовать пальцами.
Такое решение позволяет добиться ощущения настоящего деревянного пола с его естественным рельефом и даже несовершенствами. В 2025-м ламинат с тиснением становится стандартом для премиальных коллекций, а в среднем ценовом сегменте — все более доступным.
Ламинат с защитой от влаги
Влагостойкий ламинат — уже не редкость, сейчас его производят почти все бренды. Причем речь идет не просто о защитной пленке, а о специальных пропитках по всей толщине панели и улучшенных замках, которые не пропускают воду. Такой материал можно спокойно укладывать на кухне, в прихожей, а иногда и в санузле. Это удобно, практично и экономит деньги, поскольку не нужно покупать другое покрытие в мокрые зоны.
Дизайн: Екатерина Шейн
Дизайн: Екатерина Шейн
Укладка по диагонали
Диагональная укладка — это способ монтажа, при котором ламинат кладут под углом (обычно 45°) к стенам комнаты. Такой прием визуально расширяет пространство, добавляет динамики даже самому простому интерьеру. Укладку выбирают для узких или нестандартных помещений, чтобы скорректировать их форму. Диагональный рисунок хорошо сочетается с любым дизайном плашек, подчеркивает геометрию комнаты.
Дизайн: студия «Ю-Студия». Фото: Артем Кокин
Дизайн: Мария Личман
Дизайн: Мария Личман
Дизайн: Мария Личман
Дизайн: Юлия Лезова. Фото: Наталья Горбунова
Модные цвета ламината в 2025-м
От оттенка пола зависит восприятие интерьера и даже сама атмосфера в нем. В моде спокойные природные цвета, стилистические универсальные и подчеркивающие другие элементы дизайна.
Коричневый
Классика, которая не выходит из моды. Коричневые оттенки ассоциируются с натуральным деревом и теплом, делают интерьер уютным и более «домашним». Такой пол хорошо смотрится в любой комнате, особенно в интерьерах с деревянной мебелью и теплыми текстурами.
Оттенки коричневого могут быть разными: от темного шоколадного до светлого орехового. Более темные варианты добавляют пространству глубины и выглядят роскошно, но могут создавать ощущение тесноты в маленькой комнате. Светло-коричневый — универсален.
Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер
Дизайн: Анастасия Дубовскова. Фото: Светлана Шурлова
Дизайн: Олеся Лещенко. Фото: Андрей Шишов
Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер
Дизайн: Елена Максимова. Фото: Андрей Быданов
Дизайн: Юлия Абрамчук. Фото: Виталина Ворошкевич
Бежевый
Оттенки бежевого — легкие, мягкие, уютные. Покрытие в таком цвете делает комнату светлой, теплой и визуально более просторной. Особенно хорошо смотрится в интерьерах в скандинавском, классическом или экостиле, где важна спокойная благородная палитра.
Бежевый хорошо сочетается с белыми, серыми и пастельными стенами, с мебелью из дерева и текстилем из натуральных тканей (льна, хлопка, шерсти). Такой ламинат подойдет тем, кто предпочитает спокойный уютный дизайн, в том числе — монохромный.
Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер
Дизайн: Лариса Топова
Дизайн: Яна Дрибос. Фото: Андрей Кирнов
Серый
Серый ламинат — один из главных трендов последних лет. Он стильный, эффектный, отлично вписывается в минимализм, лофт, контемпорари. Такой пол делает интерьер прохладным и строгим, но при правильной подаче — очень элегантным.
Важно помнить, что серый бывает теплым и холодным. Теплый серый лучше подойдет для жилых помещений, холодный — для кухни или прихожей. Ламинат в такой гамме хорошо сочетается с черным и белым, деревянными и металлическими акцентами.
Дизайн: Екатерина Шейн
Дизайн: Екатерина Шейн
Дизайн: Лариса Топова
Белый
Еще один модный вариант дизайна — покрытие под выбеленное дерево. Светлый ламинат не только выглядит стильно, но и визуально увеличивает пространство, делает его светлее.
Однако учтите, что белый пол может быть капризным в уходе — на нем лучше видны следы и пыль. Но зато он очень красиво смотрится в сочетании с цветной мебелью или темными акцентами. Такой пол особенно актуален в небольших квартирах и студиях.
Дизайн: Екатерина Шейн
Дизайн: Екатерина Шейн
Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева
Актуальные текстуры
Помимо оттенка, при выборе покрытия важно учесть и его текстуру. В 2025-м актуален ламинат с рисунком, имитирующим разные материалы.
Вот самые модные фактуры:
- Натуральное дерево — чем больше напольное покрытие похоже на массивную или паркетную доску, тем лучше. Популярны матовые поверхности с рельефом, чтобы «волокна» дерева ощущались не только визуально, но и тактильно.
- Состаренная поверхность — сейчас в тренде «поживший», грубоватый ламинат в стиле старых половиц. Он может быть с мелкими трещинками, потертостями, контрастными прожилками. Органично смотрится в лофте, скандинавском или экостиле.
- Камень и бетон — не самый распространенный, но активно набирающий популярность дизайн. Такой ламинат выглядит стильно и минималистично. Кажется, что это плитка, но на самом деле — теплый, приятный на ощупь пол.
- Тканевая структура — недавно на рынке появились модели с легким узором под ткань (например, имитация льна или джута). Пол с такой текстурой выглядит необычно и уютно, особенно в спальне, детской или гостиной.
- Шеврон — это не просто текстура, а визуальный эффект от раскладки и рисунка на ламелях. Геометрия придает полу динамики, делает его ненавязчивым акцентом.
Дизайн: Гульнара Тинеева. Фото: Вера Деблик
Дизайн: Анна Мальцева. Фото: Евгений Гнесин
Unsplash
Unsplash
Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина
Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина
Дизайн: Юлия Абрамчук. Фото: Виталина Ворошкевич
Применение в разных стилях
Напольное покрытие, как и другие элементы интерьера, подчеркивает стиль и задает настроение. Главное — выбрать подходящий цвет, фактуру и рисунок под общую идею оформления. Разберемся, какой ламинат лучше смотрится в самых популярных стилях.
Современный
Контемпорари — это чистые линии, простота и функциональность. В этом стиле хорошо смотрится пол с гладкой поверхностью, без сильного рельефа, чаще всего — в серых, бежевых или холодных древесных тонах. Хотя в определенной гамме это могут быть и глубокие шоколадные оттенки, и, например, модный сейчас выбеленный дуб.
Для современного интерьера подойдут варианты с имитацией натурального дуба, ясеня или камня. Часто используется ламинат без ярко выраженных сучков и фактуры, чтобы пол был «фоном», а не доминировал и не перетягивал на себя внимание.
Дизайн: студия Lares Design. Фото: Екатерина Титенко
Дизайн: Анастасия Дубовскова. Фото: Светлана Шурлова
Дизайн: Наталья Верясова. Фото: Константин Пырьев. Стиль: Варвара Гущина
Дизайн: Мария Личман
Минимализм
Минимализм предполагает лаконичность, простые и четкие линии, отсутствие визуального шума. Отделка — неяркая, однотонная, выступающая как фон такого же спокойного, часто монохромного интерьера. Отсутствие ярких акцентов компенсируется разнообразием фактур, поэтому напольное покрытие играет важную роль. В минимализме ламинат должен быть сдержанным, но текстурным, имитирующим дерево или камень.
Для бежевого или белого интерьера подойдут светлые оттенки ламината: серый, беленый дуб, бледный клен. Для более темных — венге, шоколадный, глубокий серый. Поверхность должна быть матовой, плинтус — подобран в тон материалу, чтобы не создавать заметных границ.
Дизайн: Татьяна Ступко. Фото: Татьяна Ульянова
Дизайн: Татьяна Ступко. Фото: Татьяна Ульянова
Дизайн: Яна Дрибос. Фото: Андрей Кирнов
Дизайн: Анна Мальцева. Фото: Евгений Гнесин
Классика и неоклассика
Классический стиль предъявляет определенные требования к отделочным материалам. Они должны быть качественными, благородными, в идеале — натуральными. Для классики в чистом виде чаще выбирают паркет или доску, а вот современный вариант стиля более демократичен. Здесь уместен и ламинат под дерево: дуб, орех, красное, венге. Важна не только фактура, но и цвет — предпочтение отдается теплым глубоким оттенкам.
В неоклассике, кроме того, можно использовать чуть более сдержанные и светлые варианты: например, выбеленный дуб или серо-коричневую древесину. Лучше всего выбирать ламинат с выраженным рисунком доски, рельефный, с укладкой «елочкой» — так он больше похож на настоящий паркет.
Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер
Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер
Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер
Дизайн: Гульнара Тинеева. Фото: Вера Деблик
Дизайн: Алена Матисова. Фото: Анна Скударь
Дизайн: Юлия Саутнер. Фото: Максим Максимов. Стиль: Алена Гарти
Скандинавский
Скандинавский стиль — это светлые оттенки, простые решения и природные материалы. При этом они не обязательно должны быть строго натуральными — демократичный северный дизайн допускает качественные экологичные аналоги. Ламинат здесь — один из самых популярных вариантов для отделки пола.
Чаще всего выбирают светлые тона под общую нейтральную палитру: беленый дуб, ясень, сосну, иногда с холодным серо-голубым подтоном. Фактура может быть как гладкой, так и рельефной, более достоверно имитирующей натуральное дерево. Ламинат в сканди-стиле создает ощущение легкости и уюта, а за счет укладки еще и помогает визуально расширить комнату.
Дизайн: студия «Ю-Студия». Фото: Артем Кокин
Дизайн: студия «Ю-Студия». Фото: Артем Кокин
Дизайн: студия MDN Studio
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Лофт
Лофт — достаточно сложный и требовательный стиль. В чистом виде он реализуется только в просторных интерьерах с высокими потолками и большими окнами, чаще всего — с аутентичной кирпичной кладкой. В обычных городских квартирах, как правило, направление стилизуют, выбирая лишь некоторые яркие черты: например, холодные фактуры бетона и камня, индустриальный декор, выставленные напоказ коммуникации и т. п.
Лучше всего для такого дизайна подходит ламинат с эффектом состаренного дерева, в темных серых, графитовых, дубовых или шоколадных оттенках. Иногда используют имитация бетонной или каменной поверхности. Покрытие часто укладывают без порогов, одним полотном на большие площади — это подчеркивает «производственный» характер интерьера.
Дизайн: Дина Удальцова. Стиль: Виктория Волчкова
Дизайн: Лариса Топова
Дизайн: Денис Тарасенко. Фото: Фото Михаил Чекалов. Стиль: Олеся Тарасенко
Дизайн: Анна Новопольцева. Фото: Евгений Гнесин
Дизайн: Анна Новопольцева. Фото: Евгений Гнесин
Экостиль
Экостиль — один из самых актуальных сейчас, поскольку идеально попадает в общий тренд на экологичность и природный дизайн. В основе направления — преобладание натуральных материалов, но это не всегда доступно по бюджету или эксплуатационным характеристикам. Поэтому допустимо использовать качественные аналоги — в том числе ламинат для пола вместо, например, паркетной доски или пробки.
Покрытие обязательно должно быть с натуральной фактурой дерева. С сучками, прожилками, неровностями — чем больше он похож на настоящую доску, тем лучше. Популярны теплые древесные оттенки: медовый, карамельный, песочный, шоколадный. Можно использовать и необычные варианты вроде ламината бамбукового цвета.
Дизайн: Наталия Строителева и Ольга Иртуганова. Фото: Евгений Гнесин
Дизайн: Наталия Строителева и Ольга Иртуганова. Фото: Евгений Гнесин
Дизайн: Наталия Строителева и Ольга Иртуганова. Фото: Евгений Гнесин
Как ухаживать за ламинатом
Ламинат — удобное и практичное покрытие, но даже он требует правильного ухода. Чтобы пол долго радовал внешним видом, достаточно соблюдать несколько простых правил:
- Не мойте ламинат слишком мокрой тряпкой. Хорошо отжимайте ее или используйте мягкую швабру с минимальным количеством влаги.
- Избегайте абразивных и агрессивных чистящих средств. Не используйте порошки, жесткие губки, отбеливатели или растворители — они могут повредить верхний защитный слой. Выбирайте нейтральные или специальные средства для ухода за ламинатом.
- Сразу вытирайте пролитую воду или жидкость. Ламинат не любит воду, особенно в швах. Даже влагостойкие модели лучше не подвергать длительному контакту с жидкостью.
- Подклейте накладки на ножки мебели. Этот простой прием защитит пол от царапин, особенно если вы часто передвигаете что-то: например, обеденные стулья.
- Используйте коврики в зонах повышенной нагрузки. На входе, в коридоре, под компьютерным креслом или у детского стола. Это предотвратит стирание защитного слоя от каблуков, песка, роликов кресел и т.п.
- Не используйте пароочиститель. Это удобный инструмент для уборки, но пар вредит ламинату, так как может проникать в швы и вызывать разбухание. Лучше делать обычную влажную уборку.
- Проветривайте помещение. Хорошая вентиляция помогает избежать излишней влажности, которая может повредить покрытие. Это особенно актуально для кухни или санузла, если там уложен влагостойкий ламинат.
- Раз в год обновляйте защитный блеск. Это не обязательно, но полезно. Есть специальные полироли для ламината, которые освежают поверхность и продлевают срок ее службы.
Дизайн: Юлия Саутнер. Фото: Максим Максимов. Стиль: Алена Гарти
Дизайн: Вера Ильинчик. Фото: Егор Воробьев
Дизайн: Дина Удальцова. Стиль: Виктория Волчкова