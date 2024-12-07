Larix group, компания по производству и реализации погонажных изделий
город: пос. Пригородный
Район: Сосновский район
Адрес: Ласковая улица, 2а/5
Индекс: 456506.0
Телефон: +7 (351) 701‒60‒17
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/mvjkCKQSKa
вид деятельности: Крепёжные изделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду