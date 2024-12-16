Лайтстрой, торгово-производственная компания

город: Барнаул

Район: Барнаул городской округ

Адрес: Антона Петрова, 190

Индекс: 656054.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒961‒239‒40‒57

Сайт: http://lightstroi.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк