Легкие конструкции, торгово-производственная компания
город: с. Орловка
Район: Городищенский район
Адрес: Строительная, 4
Индекс: 400058.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒097‒70‒10
Сайт: nan
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты