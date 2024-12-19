Легкие конструкции, торгово-производственная компания

город: с. Орловка

Район: Городищенский район

Адрес: Строительная, 4

Индекс: 400058.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒097‒70‒10

Сайт: nan

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты