Легобетон, интернет-магазин
город: Москва
Район: nan
Адрес: 2-й Силикатный проезд, 34 ст1
Индекс: 123308.0
Телефон: +7 (499) 392‒00‒45
Мобильный Телефон: +7‒968‒722‒33‒84
Сайт: http://legobeton.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Красящие вещества, Пункты выдачи интернет-заказов, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 10:00 до 13:00, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт 17:00-20:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк