Легобетон, интернет-магазин

город: Москва

Район: nan

Адрес: 2-й Силикатный проезд, 34 ст1

Индекс: 123308.0

Телефон: +7 (499) 392‒00‒45

Мобильный Телефон: +7‒968‒722‒33‒84

Сайт: http://legobeton.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Красящие вещества, Пункты выдачи интернет-заказов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 10:00 до 13:00, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт 17:00-20:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк