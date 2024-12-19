Legoстрой, магазин
город: рп. Михнево
Район: Ступино городской округ
Адрес: Астафьевская улица, 49
Индекс: 142840.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒985‒888‒72‒08
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Кирпич, Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт