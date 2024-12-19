Legoстрой, магазин

город: рп. Михнево

Район: Ступино городской округ

Адрес: Астафьевская улица, 49

Индекс: 142840.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒985‒888‒72‒08

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Кирпич, Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт

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