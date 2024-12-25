Лемакс, торговая компания

город: Жуковский

Район: Жуковский городской округ

Адрес: улица Спасателей, 7

Индекс: 140184.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒916‒304‒04‒84

Сайт: http://ooolemax.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Железобетонные изделия, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата через банк