Лемарк, завод слоистых пластиков

город: Солнечногорск

Район: Солнечногорск городской округ

Адрес: Бутырский тупик, вл4 ст1

Индекс: 141503.0

Телефон: +7 (495) 221‒63‒36

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://lemarkllc.ru

вид деятельности: Облицовочные материалы для мебели, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк