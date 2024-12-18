Лемарк, завод слоистых пластиков
город: Солнечногорск
Район: Солнечногорск городской округ
Адрес: Бутырский тупик, вл4 ст1
Индекс: 141503.0
Телефон: +7 (495) 221‒63‒36
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://lemarkllc.ru
вид деятельности: Облицовочные материалы для мебели, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк