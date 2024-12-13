Ленпрофиснаб, интернет-магазин

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Индустриальный проспект, 44 к2

Индекс: 195248.0

Телефон: +7 (812) 642‒10‒31

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://lenprofisnab.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Кровельные работы, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты