ЛенСтальСнаб, торговая компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Магнитогорская, 30
Индекс: 195027.0
Телефон: +7 (812) 409‒35‒49
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/HwZ71RSNO1
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк