ЛенСтальСнаб, торговая компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Магнитогорская, 30

Индекс: 195027.0

Телефон: +7 (812) 409‒35‒49

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/HwZ71RSNO1

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк