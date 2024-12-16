Леруа Мерлен
город: Пушкино
Район: Пушкинский городской округ
Адрес: Красноармейское шоссе, ст103
Индекс: 141211.0
Телефон: 8‒800‒700‒00‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://leroymerlin.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Домофоны, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия,
Время работы: Ежедневно с 06:30 до 24:00 (отдел пошива штор: пн-вс 10:00-20:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду