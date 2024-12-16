Леруа Мерлен

Вышло недавно и набирает популярность

Хотел бы у вас найти

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

Время работы: Ежедневно с 06:30 до 24:00 (отдел пошива штор: пн-вс 10:00-20:00)