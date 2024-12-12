Леруа Мерлен

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: Усть-Курдюмская улица, 50

Индекс: 410018.0

Телефон: +7 (495) 961‒01‒60

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://saratov.leroymerlin.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Автомасла / Мотомасла / Химия, Аксессуары для ванных комнат, Антенное оборудование, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Биотуалеты, Бытовая техника, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Дизайн интерьеров, Домофоны, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Запчасти / аксессуары для бытовой техники, Звукоизоляционные ма

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду