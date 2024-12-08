Леруа Мерлен
город: Москва
Район: nan
Адрес: Рязанский проспект, 2 к3
Индекс: 109052.0
Телефон: 8‒800‒700‒00‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://leroymerlin.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Домофоны, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия,
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 23:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк