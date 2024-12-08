Леруа Мерлен

город: Москва

Район: nan

Адрес: Рязанский проспект, 2 к3

Индекс: 109052.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://leroymerlin.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Домофоны, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия,

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 23:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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