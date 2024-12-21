Леруа Мерлен

город: с. Юдино

Район: Одинцовский городской округ

Адрес: село Юдино, 55д

Индекс: 143081.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://leroymerlin.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Домофоны, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия,

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 23:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

youcanchoose

Мосфибрострой, производственно-монтажная компания стеклофибробетона

Билдж, магазин кровельно-фасадных материалов

СтройДом, торгово-строительная компания

Теплый фасад, торгово-монтажная компания

Мостовой, металлобаза

Премьер, торгово-строительная компания

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.