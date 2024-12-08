Леруа Мерлен

город: Ногинск

Район: Богородский городской округ

Адрес: Ногинск-Технопарк, 15

Индекс: 142407.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://leroymerlin.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Домофоны, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия,

Время работы: Пн: с 07:00 до 22:30, Вт: с 07:00 до 22:30, Ср: с 07:00 до 22:30, Чт: с 07:00 до 24:00, Пт: с 07:00 до 24:00, Сб: с 07:00 до 24:00, Вс: с 07:00 до 22:30

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком