Леруа Мерлен

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: улица Партизана Германа, 2

Индекс: 198205.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://spb.leroymerlin.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия, Керамогранит, Кирпич, Кованые изделия, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Кондиционеры, Котел

Время работы: Ежедневно с 07:30 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду