Леруа Мерлен
город: Киров
Район: Киров городской округ
Адрес: Луганская улица, 53/1
Индекс: 610044.0
Телефон: 8‒800‒700‒00‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://kirov.leroymerlin.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, Детская мебель, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Измерительный инструмент, Интерьерные лест
Время работы: Ежедневно с 07:00 до 22:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком