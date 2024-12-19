Леруа Мерлен, гипермаркет строительных и отделочных материалов

город: Ульяновск

Район: Ульяновск городской округ

Адрес: Олимпийский проспект, 10

Индекс: 432045.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://leroymerlin.ru/offer/instrumenty-stanley/

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Замки / Скобяные изделия, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Мебель для ванных комнат, Мебель для кухни, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное

Время работы: Ежедневно с 07:30 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком