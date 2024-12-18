Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов

город: Хабаровск

Район: Хабаровск городской округ

Адрес: улица Морозова Павла Леонтьевича, 86

Индекс: 680012.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://leroymerlin.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия, Керамогранит, Кирпич, Кованые изделия, Комплектую

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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