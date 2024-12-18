Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов
город: Хабаровск
Район: Хабаровск городской округ
Адрес: улица Морозова Павла Леонтьевича, 86
Индекс: 680012.0
Телефон: 8‒800‒700‒00‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://leroymerlin.ru
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Антенное оборудование, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия, Керамогранит, Кирпич, Кованые изделия, Комплектую
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк