Леруа Мерлен, гипермаркет строительных материалов

город: пос. Красный Бор

Район: Ярославский район

Адрес: посёлок Красный Бор, ст1А к1

Индекс: 150518.0

Телефон: 8‒800‒700‒00‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://leroymerlin.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бетон / Раствор, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Измерительный инструмент, Керамическая плитка / Кафель, Керамические изделия, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Мебель для кухни, Металлорежущий инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Натяжные потолки, Новогодние товары, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Печи / камины для помещений, Подвесные потолки, Продажа /

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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